Сильный дождь обрушился на Москву, порывы ветра достигали 17 м/с. Кадрами непогоды поделились «Известия» в воскресенье, 5 мая.

На видео можно увидеть, как небо столицы заволокло темными тучами. Помимо дождя на город обрушился и град.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что уже 11–12 мая в Москве ожидается потепление до +17 градусов.

«В субботу и воскресенье в теплом секторе циклона небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Минимальная температура — +3…+8, максимальная — +12…+17», — написал он в своем Telegram-канале.

Тишковец отметил, что 10 мая станет последним днем в затянувшейся аномалии холода. Температура воздуха ночью может опуститься до –4, а днем подняться до +13 градусов.

Накануне, 4 мая, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Москве ожидается прохладная погода в День Победы, 9 мая. Более или менее стабильного потепления стоит ждать со второй половины мая, то есть после 15-го числа, отметил он.