Режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в 79 лет

Советский и российский режиссер, заслуженный работник культуры РФ, сценарист и художник-мультипликатор Александр Горленко умер в возрасте 79 лет. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Музея Победы.

Там отметили, что Горленко являлся одним из основоположников школы отечественной анимации. При его участии были созданы такие мультфильмы, как «Халиф-аист», «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», фильм «Новые бременские» и десятки других. Многие из них отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмультфильм», — отмечено в Telegram-канале музея.

В последнее время Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования родным и близким режиссера.