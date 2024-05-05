Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

Режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в 79 лет

0
Фото: t.me/muzeypobedy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский режиссер, заслуженный работник культуры РФ, сценарист и художник-мультипликатор Александр Горленко умер в возрасте 79 лет. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Музея Победы.

Там отметили, что Горленко являлся одним из основоположников школы отечественной анимации. При его участии были созданы такие мультфильмы, как «Халиф-аист», «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», фильм «Новые бременские» и десятки других. Многие из них отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмультфильм», — отмечено в Telegram-канале музея.

В последнее время Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024