Благодатный огонь прибыл в ЛНР

Благодатный огонь прибыл в Луганскую Народную Республику (ЛНР), его доставили в Свято-Владимирский собор в Луганске. «Известия» 5 мая публикуют репортаж с торжественной церемонии.

На кадрах видно, как Благодатный огонь заносят в собор, публика восклицает: «Христос Воскрес!»

«Из этого храма сегодня на торжественное вечернее пасхальное богослужение соберутся настоятели всех городских приходов, каждый из священнослужителей получит частичку этого огня и привезет его в свои приходы. Дальше он будет распространяться по другим церквям», — рассказал журналистам «Известий» руководитель пресс-службы Луганской епархии, протоиерей Николай Шкондин.

Он также уточнил, что Благодатный огонь передадут и в те храмы, которые находятся на прифронтовой территории, где священнослужители обслуживают духовные потребности православных военных.

Каждый из них сможет прикоснуться к этой святыне, помолиться и побыть участниками этого торжественного пасхального события, заключил Шкондин.

Вечером 4 мая в православных церквях проходила пасхальная служба. Богослужение продлилось до трех часов ночи. «Известия» вели онлайн-трансляцию из храма Христа Спасителя в Москве.

4 мая Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Кувуклии — гробнице в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Традиционно церемония проходит в канун праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю.

Частицу Благодатного огня привезли в московский храм Христа Спасителя на пасхальную службу 4 мая незадолго до полуночи. Поздним вечером 4 мая сообщалось, что Благодатный огонь прибыл в столицу бортом делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что частицу Благодатного огня доставили в регион.