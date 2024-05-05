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В Анапе возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В Анапе возбудили дело по факту гибели ребенка в результате пожара. Об этом 5 мая говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следствия, 4 мая в одном из частных жилых домов в селе Варваровка произошло возгорание, в результате которого погибла 11-летняя девочка. Остальных детей спасли, однако 17-летнего брата погибшей госпитализировали с отравлением угарным газом.

Следователи осмотрели место происшествия, назначив все необходимые экспертизы. В ведомстве добавили, что были установлены все обстоятельства инцидента.

В следственном управлении уточнили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.

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25 апреля ребенок пострадал при возгорании мусора в доме в Псковской области. Девочку 2011 года доставили в больницу для оказания помощи. По предварительной версии, причиной горения стало неосторожное обращение с огнем.

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