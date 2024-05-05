Военные священники привезли пасхальные куличи жителям Авдеевки

Военные священники доставили праздничные куличи к Пасхе жителям недавно освобожденной Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 5 мая в Минобороны РФ.

По окончании праздничного богослужения в храме Архистратига Михаила, которое посетили жители города и военнослужащие, куличи были освящены.

«Ждем радостного и торжественного события, когда священник закончит богослужение и выйдет освящать для жителей города, для прихожан, куличи и пасхи», — рассказал старший священник группировки войск «Центр» протоиерей Андрей Канев.

Он добавил, что бойцы группировки куличи для людей приготовили самостоятельно. Кроме того, жителям Авдеевки передали угощение из Самарской области в составе гуманитарной помощи. Одна из местных жительниц по имени Ольга отметила, что прихожане молились об освобождении Авдеевки.

«Много людей молилось, поэтому Авдеевку освободили чудесным образом. Мы так просили, так мечтали. И сейчас мы очень рады, что все-таки дожили до Пасхи и у нас дома все целые. Только, может быть, окна и шифер пострадали», — заявила она.

Ранее 5 мая в Минобороны РФ рассказали, что к светлому празднику Пасхи военнослужащие группировки войск «Запад», выполняющие боевые задачи на передовой в зоне спецоперации, получили праздничные угощения — специалисты материально-технического обеспечения (МТО) испекли несколько десятков тысяч куличей и подготовили пасхальные яйца для бойцов.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе Донецкой Народной Республики провели пасхальное богослужение, праздничную службу посетили десятки жителей города.