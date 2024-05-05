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ХАМАС нанесло ракетный удар по району на границе Израиля и сектора Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по району Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа, ранено не менее семи человек. Об этом 5 мая сообщила газета The Jerusalem Post.

«Не менее семи человек ранены после того, как ХАМАС выпустило десять ракет по району Керем-Шалом у границы Израиля и сектора Газа в воскресенье днем. По крайней мере один из раненых находится в критическом состоянии», — говорится в материале.

По данным газеты, ракетный удар производился из окрестностей города Рафах на юге сектора Газа. Факт атаки подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ответственность за нее взяло на себя боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама», которое заявило, что целью были силы израильской армии.

В настоящее время контрольно-пропускной пункт в районе Керем-Шалом закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью.

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Ранее в этот день шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля. Представители движения подчеркнули, что намерены продолжать атаки на израильские объекты в ответ на военные действия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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