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ЕС не хватает кораблей для миссии в Красном море

Der Spiegel: в распоряжении миссии ЕС в Красном море осталось три корабля
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Фото: commons.wikimedia.org
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Командующий военно-морской операцией Евросоюза (ЕС) в Красном море Aspides Василиос Грипарис предупредил, что в настоящий момент для функционирования миссии не хватает кораблей. Как сообщает 5 мая журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, эту информацию он на прошлой неделе передал руководству в Брюсселе.

По словам командующего, после запланированного отбытия фрегата «Гессен» в Германию в распоряжении миссии на ближайшие месяцы осталось только три военных корабля. Это позволит сопровождать лишь по четыре суда в день. Грипарис отметил, что для эффективного выполнения задач ему требуются не менее 10 кораблей, а также поддержка с воздуха в виде беспилотника или морского разведчика.

Он рассказал, что за 100 дней миссии корабли сопроводили 96 торговых судов, сбили 12 беспилотников и одну ракету, запущенную хуситами.

При этом издание считает возможность получения дополнительных кораблей маловероятной.

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19 февраля Совет ЕС объявил о начале собственной операции по защите судоходства в регионе EUNAVFOR ASPIDES. В йеменском движении «Ансар Аллах» отмечали, что не станут наносить удары по кораблям европейской коалиции в Красном море.

Вскоре после начала миссии немецкий фрегат Hessen по ошибке атаковал дрон союзников. Немецкие моряки изначально не смогли идентифицировать беспилотник, поэтому было принято решение открыть по нему огонь. В результате атаки дрон повреждений не получил.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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