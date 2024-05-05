Эксперт назвал политическую линию Макрона безответственной

Политическая линия президента Франции Эммануэля Макрона является безответственной. Об этом 5 мая в беседе с «Известиями» заявил политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

По его мнению, противоречивые заявления французского лидера, который говорит то об отправке войск на Украину, то о мире, следует воспринимать в контексте внутренней политической ситуации во Франции.

Политолог отметил, что во внутренней политике правительство Макрона не демонстрирует никакой эффективности в последние годы. Это касается и социально-экономического направления, и в целом ситуации внутри страны, поскольку французское общество несколько расколото.

«Ему надо наверстывать это как-то путем внешней политики. По большому счету он хромая утка, которой надо будет передать власть своему преемнику», — подчеркнул Газарян.

По его мнению, Макрон должен хоть в каком-то направлении демонстрировать свою эффективность.

Политолог также отметил, что в заявлениях об отправке войск в зону СВО президент Франции пытается показать себя одним из лидеров Европы, но в целом это у него очень плохо получается.

Газарян заключил, что политическая линия французского лидера является безответственной, которая не может привести к урегулированию конфликта на Украине.

В последнее время президент Франции позволил себе несколько противоречивых заявлений. Он неоднократно говорил, что допускает отправку своих военных на Украину, при этом заявлял и о необходимости сохранять возможность переговоров с Россией. Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил обеспокоенность «неопределенностью» Макрона. Посол уточнил, что Москве трудно понять позицию Парижа, так как она строится на принципах «стратегической неопределенности» и «отсутствии красных линий» по отношению к РФ.

По мнению агентства Bloomberg, Макрон переоценивает свое влияние на ход украинского конфликта. Оно уточняет, что Макрон на недавней встрече с экспертами, посвященной обсуждению политики Евросоюза (ЕС), заявил о том, что «одержал идеологическую победу в вопросе обороны». Однако участники мероприятия призвали французского лидера сформулировать конкретные предложения по поддержке Украины вместо выступлений с громкими заявлениями.