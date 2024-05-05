Нетаньяху заявил о готовности на перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в обмен на удерживаемых там заложников, однако это не означает, что государство откажется от достижения поставленных им целей войны. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль был и по-прежнему готов заключить перемирие, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись к бою. И это то, что мы готовы сделать сегодня», — отметил политик.

Нетаньяху отметил, что ХАМАС препятствует заключению сделки о прекращении огня, а требования, которые предъявляет движение, не приемлемы. Поэтому Израиль не согласится на требования, которые означают капитуляцию его армии.

«Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окружающих населенных пунктах, в городах юга во всех частях страны», — цитирует его газета Times of Israel.

Ранее, 3 мая, израильский журналист Бен Каспит заявил, что Нетаньяху не способен принимать рациональные решения по вопросу операции в секторе Газа и должен покинуть свой пост. При этом журналист выразил опасения, что ситуация в Израиле может обостриться, если Международный суд ООН решит привлечь Нетаньяху к ответственности за его действия в секторе Газа.

30 апреля Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

Ранее, 19 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что крупная военная операция Израиля в Рафахе не получит американской поддержки. Он подчеркнул, что цели Израиля в Газе могут быть достигнуты другими способами и без проведения такой военной операции. Он также призвал Тель-Авив оказать гуманитарную помощь населению и беженцам в анклаве.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.