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Умер совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот Рутан

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Фото: Global Look Press/Kevin McKiernan
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Американский пилот Дик Рутан, который совершил первый кругосветный полет без посадок, умер в возрасте 85 лет. Об этом 5 мая сообщает Associated Press.

«Дик Рутан скончался в пятницу вечером в больнице в Кер-д'Алене, штат Айдахо, рядом с Бертом (своим братом. — Ред.) и другими близкими. Ему было 85 лет», — пишет агентство.

Друг пилота Билл Уиттл рассказал, что тот перенес тяжелую легочную инфекцию и отказался проводить вторую ночь на системе подачи кислорода, а позднее скончался.

«Он управлял самолетом так, как будто кто-то играет на рояле», — сказал Берт и отметил, что нередко люди говорили о «бархатных руках» его брата из-за плавного стиля пилотирования.

В 1986 году Дик Рутан со вторым пилотом Джиной Йегер совершили первый в истории кругосветный полет без остановок и дозаправок. Путь занял девять дней и три минуты.

Кроме того, в 2005 году Рутан установил еще один рекорд, пролетев около 10 миль (16 км) на самолете с ракетным двигателем, запущенном из Калифорнии. Это стало первым случаем перевозки почты в США на таком воздушном судне.

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