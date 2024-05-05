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Российские силы уничтожили еще один танк Abrams ВСУ в зоне спецоперации

МО РФ: ВСУ потеряли еще один танк Abrams в зоне спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли еще один танк Abrams в результате успешных действий группировки российских войск «Центр» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, <…> боевую бронированную машину и три пикапа», — говорится в сообщении.

За сутки подразделения группировки также освободили населенный пункт Очеретино в ДНР, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и отразили восемь контратак штурмовых групп.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили четыре гаубицы, в том числе по одной M777 и M102 американского производства, и две самоходные артиллерийские установки.

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Накануне операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр» поразили еще один Abrams. Минобороны показало кадры удара, который был произведен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и БПЛА. Предыдущий Abrams был уничтожен днем ранее, 3 мая.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре Abrams. Позднее сообщалось о ликвидации данных боевых машин 28 марта, а также 1 и 25 апреля. Один из танков Abrams можно увидеть на выставке трофейного оружия и техники на Поклонной горе в Москве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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