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Военные РФ уничтожили склад с западным ракетным оружием ВСУ в районе Одессы

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы. Об этом 5 мая сообщает Минобороны России.

В ликвидации склада участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ, отметили в ведомстве.

Также за прошедшие сутки была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области.

«Кроме того, поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах», — указано в Telegram-канале Минобороны РФ.

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Ранее, 4 мая, военнослужащие группировки войск «Центр» выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов, склад боеприпасов, около 100 позиций полевой артиллерии. Подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации поразили живую силу и технику формирований украинских бригад в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево.

Как отметили в Минобороны, потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, уничтожены танк M1A2 Abrams, две БМП, два 120-миллиметровых миномета, пять автомобилей. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты две управляемые авиационные бомбы и три БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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