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Глава МИД Белоруссии обвинил Литву в финансировании боевиков

Алейник: Литва финансирует боевиков, желающих свергнуть власть в Белоруссии
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Литва оказывает поддержку формированиям, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии. Об этом 5 мая заявил глава белорусского МИДа Сергей Алейник.

По его словам, литовские власти не просто попустительствуют, а фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, целью которых является свержение действующего руководства.

«Минску известны факты подготовки и финансирования таких военизированных формирований на территории Литвы», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Алейник предупредил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, поскольку это может иметь эффект бумеранга.

«История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру», — подчеркнул он.

По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, эта игра в какой-то момент направляется против стран, поддерживающих и финансирующих самих экстремистов.

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25 апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что силовые структуры предотвратили удары боевыми беспилотниками с территории Литвы по объектам в Минске и его пригороде. По его словам, ведомство пока не может обнародовать подробности этой работы, но она продолжается. В ответ на это МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии Ярославу Хмылю.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае нападения на республику агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия и от Минска, и от Москвы.

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