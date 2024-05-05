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«Известия» выяснили подробности выселения семьи бойца СВО из дома под Ростовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Появились подробности ситуации с якобы выселением семьи пропавшего бойца спецоперации Александра Кравцова из дома в селе Самарском в Ростовской области. Кадры 5 мая есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что Жамал Ибрагимов, которого семья бойца обвинила в краже дома, оформил землю перед жильем на своего родственника и запрещает дочери Александра и его бывшей жене подходить к зданию. По словам Ибрагимова, у него украли счетчик, а сделала это бывшая супруга пропавшего участника СВО Анна.

Предметом спора стало также здание, которое строится на участке, принадлежащем Кравцову. По словам женщины, все строительные материалы покупал он, однако Ибрагимов утверждает, что всё было не так, и готов показать чеки.

При этом жители села открыто поддержали Жамала. Они отметили, что ни разу не слышали от мужчины плохого слова. О бывшей жене пропавшего участника СВО отзывы совсем другие. По словам жителей, она ушла от супруга в 2013 году и с ним не проживала. Ибрагимова же женщина обещала «уничтожить и посадить».

«На самом деле Саша вообще никому не нужен был — ни жене, которая сейчас слезы льет. Она даже не позволяла ему видеться с дочерью», — заявила жительница села Самарского Диана Половинко.

Адвокат Ибрагимова рассказал, что изначально против подзащитного поступило два иска. Юрист подчеркнул, что Жамал действует в рамках законодательства на основании генеральной доверенности.

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3 мая следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело после обращения жительницы Ростовской области с жалобой на нарушение прав ее 14-летней дочери, отец которой пропал в зоне спецоперации. Там пояснили, что, по словам обратившейся женщины, ее несовершеннолетней дочери принадлежит половина частного домовладения в селе Самарском. В декабре 2023 года знакомый бывшего супруга по доверенности продал часть земельного участка своим родственникам, в том числе часть, на которой располагается дом. Женщина считает сделку незаконной.

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