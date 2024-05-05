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В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой

Депутат Шеремет: Зеленскому фактически выписана черная метка преступника
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Фото: TASS/АР/Evan Vucci
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Объявление МВД России президента Украины Владимира Зеленского в розыск фактически является черной меткой преступника. Об этом 5 мая заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает», — заявил он «РИА Новости».

По мнению политика, главу киевского режима Москва больше не рассматривает как человека, который может подписать мирные договоры. Шеремет подчеркнул, что отныне он является преступником, который устроил геноцид на Украине. На Западе, по словам депутата, понимают, что он «списанный и отыгранный персонаж».

Накануне МВД России объявило Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко в розыск. Подробностей не приводилось.

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Комментируя это, член международного общественного движения «Другая Украина», политолог, к.э.н. Александр Дудчак заявил «Известиям», что Зеленского могут задержать как в других странах, так и внутри страны. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов отметил, что объявление в розыск президента Украины имеет символический подтекст, ясно выражающий, что российские власти считают невозможным и бессмысленным вести с ним переговоры.

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