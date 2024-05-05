Трамп из-за проблем с законом сравнил администрацию Байдена с гестапо

Экс-президент США Дональд Трамп в свете рассматриваемых в отношении него уголовных дел сравнил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена с гестапо, сообщает 4 мая телеканал NBC News.

«Эти люди управляют администрацией гестапо. <...> И это (судебные тяжбы Трампа. ― Ред.) единственное, что у них есть. И, по их мнению, это единственный способ победить [в президентских выборах]», ― заявил 45-й президент США на встрече по сбору денег для его предвыборной кампании, прошедшей в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Также Трамп добавил, что Байден ― худший в истории страны президент, мошенник, насквозь прогнивший от многих лет коррупции.

При этом кандидата в президенты от Республиканской партии, по его словам, совсем не беспокоят проблемы с законом, которые привели его в суд.

Однако Трамп признался, что он до последнего не мог поверить, что ему действительно предъявят обвинения по уголовным делам. Позже бывший президент США добавил, что занимающийся его делами спецпрокурор Джек Смит ― «отбитый бандюган» и «душевнобольной».

Ранее, 3 мая, Трамп заплатил $9 тыс. штрафа за нарушение приказа о неразглашении информации по делу о взятке порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

До этого, 30 апреля, суд оштрафовал Трампа на $9 тыс. за неуважение к суду. Штраф в сумме $1 тыс. наложен на каждое из девяти онлайн-заявлений Трампа в соцсети Truth Social, которые, по словам судьи Хуана Мерчана, нарушали судебный приказ.

Политик назвал этот уголовный процесс политическим преследованием со стороны действующего президента Джо Байдена.

При этом 21 апреля сообщалось, что Трамп потратил $4,9 млн по итогам марта на судебные издержки. Тем временем из отчетов о финансировании его предвыборной кампании стало известно, что на счетах для оплаты услуг адвокатов бизнесмена осталось всего $6,8 млн.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.