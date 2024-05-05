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Юрист Соловьев назвал псевдосоцопросы новой мошеннической схемой

Юрист Соловьев предупредил о сборе данных мошенниками через «соцопросы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Путем проведения псевдосоцопросов или маркетинговых исследований мошенники научились собирать базы данных потенциальных жертв. Так они пытаются обойти настороженность граждан к звонкам и СМС-сообщениям, рассказал 5 мая заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В ходе псевдосоцопроса злоумышленник составляет психологический портрет собеседника — эти данные делают базу телефонных номеров дороже. Чтобы вовлечь потенциальную жертву в разговор, оператор может сказать фразу вроде: «Пройдите короткий опрос и получите деньги в рамках программы кешбэка».

В формате СМС-сообщений подобные опросы приходят с заманчивым текстом-приглашением и ссылкой — якобы «переходи, отвечай и получай живые деньги».

«Переходить по таким ссылкам категорически нельзя. Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов может привести к взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале «Госуслуги», — объяснил Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Негативными последствиями такой неосмотрительности могут стать массовые рассылки от имени жертвы мошенников с просьбами о переводе денежных средств на номера знакомых и родственников, получение справки 2-НДФЛ для несанкционированного микрозайма и другие.

По словам юриста, верить подобным сообщениям от имени сотовых операторов, торговых сетей и организаций здравоохранения нельзя.

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2 мая управление МВД по Чувашской Республике сообщило, как девятилетняя школьница из Чебоксар перевела мошенникам 1,3 млн рублей, думая, что покупает бонусы для онлайн-игры. В отдел полиции обратилась мать девочки, которая заявила о мошенничестве. Как выяснилось позже, накануне второклассница зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов (предметов для виртуальной игры).

В конце апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк обратилась с предупреждением к пожилым людям в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила о том, что участились случаи мошенничества и аферизма в отношении ветеранов. МВД РФ выявили ресурсы, которые были созданы злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

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