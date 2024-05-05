Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

Взрывы прогремели в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) на Украине, сообщило 5 мая украинское издание «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Спустя около десяти минут издание сообщило о повторных взрывах.

До этого в ночь сообщалось о взрывах в Харькове. Минобороны России указанную информацию не комментировало.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога, которая была отменена в 2:03 мск.

Накануне глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в результате взрывов в в Павлоградском и Никопольском районах. Издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.