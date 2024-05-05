В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается отток наемников из зарубежных стран из-за высоких потерь среди солдат и не имеющих связи с действительностью приказов, сообщает 5 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Как отметил сенатор, наемники, которые ранее в больших количествах приезжали на Украину из США, Польши и Канады, в больших количествах возвращаются на родину.

«Наемники не видят смысла в своем участии, потому что видят и чувствуют, что проигрыш Украины не за горами. И дело тут вообще не в объемах помощи со стороны американцев или европейцев», ― заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам спикера, украинская армия проиграет из-за невозможности сохранения мотивации военнослужащих при виде успехов Вооруженных сил (ВС) РФ. Кастюкевич также указал не только на массовый отъезд наемников, но и на участившиеся случаи, когда солдаты ВСУ с Украины сдаются в плен.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что более 3,1 тыс. наемников принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Большая часть наемников прибыла из США (816 человек), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712). Их местонахождение устанавливают с целью привлечения к уголовной ответственности.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли около 13,4 тыс. иностранных наемников, из них уничтожены почти 6 тыс. человек.

До этого, 7 марта, главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Тогда же СК РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников из числа воюющих в рядах ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.