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Москвичи и эксперты выберут победителей детского конкурса «Наследие моего района»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие работы участников московского конкурса «Наследие моего района».

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в конкурсе принимали участие дети в возрасте от 7 до 15 лет. Среди них были как просто любители, так и те, кто занимается в художественных школах, кружках, студиях. Ребята изобразили значимые, на их взгляд, объекты своего района, например, Останкинскую башню, музей-усадьбу «Кусково», особняк Анны Кекушевой, усадьбы Кузьминки и Люблино, скоропечатню Левенсона.

«За шесть лет на конкурс прислали 16,5 тыс. работ. Только в этом году их поступило свыше 4,5 тыс., больше всего из Западного, Северо-Восточного и Восточного округов столицы. Самыми активными оказались москвичи в возрастной категории от 7 до 11 лет», — отметила Сергунина.

Победителей определят горожане и эксперты. Профессиональное жюри оценивает работы в основных категориях: «Любители» — 7–11 и 12–15 лет, «Профессионалы» — 7–11 и 12–15 лет, а также в 13 новых специальных номинациях. Среди них — «Памятники-герои», «Усадебный калейдоскоп», «Искусство в городе», «Литературная Москва» и «Наукоград». Конкурсанты также могут разместить свои рисунки во «ВКонтакте» с хештегом #Наследиемоегорайона2024 и получить «Приз зрительских симпатий». Победитель в этой категории будет определен по количеству позитивных откликов.

Рисунки победителей представят на выставке, которая откроется на Рождественском бульваре летом. «Затем в течение года лучшие работы можно будет увидеть в городских парках», — добавила заммэра.

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