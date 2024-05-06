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За чем следить инвестору на этой неделе

Как на фондовый рынок повлияет падение цен на нефть
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Динамика нефтяных котировок может плохо отразиться на российских фондовых индексах, заявили аналитики «Цифра брокер». В период с 29 апреля по 3 мая они показали сильнейшее снижение с начала 2024 года, упав с $88,5 до $83,5 за нефть марки Brent. Кроме того, эта неделя для инвесторов укороченная: в День Победы торги проводиться не будут.

В понедельник, 6 мая, акции «Лукойла» будут последний день торговаться с возможностью получения дивидендов в размере 498 рублей, сообщили в ФГ «Финам». Энергетическая компания «Россети Ленэнерго» в этот день поделится результатами по РСБУ за I квартал 2024 года, что может повлиять на стоимость ее ценных бумаг, предупредили аналитики «Цифра брокер».

7 мая акции Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) будут торговаться с возможностью получения дивидендов последний день, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Анна Кокорева.

Инфографика

В среду ЦБ опубликует протокол последнего заседания по ключевой ставке, которое прошло 26 апреля, напомнили в «Цифра брокер». Это поможет лучше понимать логику решений регулятора и способно повлиять на ожидания участников рынка по доходности ценных бумаг. Помимо того, 8 мая пройдет годовое общее собрание акционеров (ГОСА) производителя минеральных удобрений «Акрона», на котором рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 2023 год, предупредили в «Финам».

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Пятница, 10 мая, станет последним днем для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды алкогольной компании Novabev Group за 2023, рассказали в «БКС Мир Инвестиций».

Инфографика

Слабая динамика на нефтяном рынке и окончание налогового периода формируют неблагоприятные предпосылки для рубля, считают в «Цифра брокер». Доллар может торговаться в диапазоне 91–95 рубля, евро — 98–100,5, а юань — 12,6–12,9. Индекс Мосбиржи может снизиться до уровня 3370–3380 пунктов.

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