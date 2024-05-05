Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

Врач рассказала о важности мытья рук

Врач Бурнацкая: после сморкания, кашля и чихания нужно обязательно мыть руки
0
Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Всемирный день гигиены рук, 5 мая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала «Известиям» о важности такой простой процедуры, как мытье рук.

«Соблюдение правил гигиены имеет огромное значение, оно помогает минимизировать различные инфекции. Правильное мытье рук с помощью надлежащих средств занимает меньше минуты и помогает защитить окружающих, пациентов и наши системы здравоохранения. Мытье рук также положено при вспышке болезней, в том числе COVID-19 и гепатита, защищая нас самих и помогая предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — сказала она.

Молодильной — респект: почему клубника улучшает внешность
Врачи рассказали о целебных свойствах любимой весенней ягоды

Гигиена рук обязательна перед приготовлением, употреблением еды, перед касанием к глазам, носу и рту, до и после ухода за заболевшими, после посещения туалета, после сморкания, кашля и чихания, после контакта с животными, после возвращения домой, а также медицинским работникам перед проведением различных процедур, указала Бурнацкая.

«Правила гигиены рук достаточно просты, однако, несмотря на это, далеко не всем известны. Предпочтительнее мыть руки с мылом под проточной водой. Для этого нужно смочить руки теплой водой, нанести мыло, потереть ладони друг о друга, пока мыло не образует пену, а затем распределить мыло по всей поверхности рук, между пальцами, а также по области вокруг и под ногтями. Такие движение нужно делать около 20 секунд. Далее хорошо промыть руки под проточной водой и вытереть полотенцем», — сказала врач.

Если вы находитесь в общественном месте, предпочтительнее использовать бумажное полотенце, которым можно также закрыть кран и открыть дверь. Мыло в таких случаях рекомендовано использовать жидкое, оно снижает риск передачи инфекции от одного к другому. Если нет возможности вымыть руки, рекомендовано воспользоваться дезинфицирующим средством: нанести на руки, потереть и высушить. ВОЗ рекомендует использовать антисептики, которые содержат не меньше 60% этанола и 75% изопропила, сказала собеседница издания.

В феврале прошлого года врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Известиям», что люди часто используют рукопожатие в качестве приветствия, однако важно понимать, что это может послужить причиной заражения различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека и герпесом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024