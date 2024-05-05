Врач рассказала о важности мытья рук

Во Всемирный день гигиены рук, 5 мая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала «Известиям» о важности такой простой процедуры, как мытье рук.

«Соблюдение правил гигиены имеет огромное значение, оно помогает минимизировать различные инфекции. Правильное мытье рук с помощью надлежащих средств занимает меньше минуты и помогает защитить окружающих, пациентов и наши системы здравоохранения. Мытье рук также положено при вспышке болезней, в том числе COVID-19 и гепатита, защищая нас самих и помогая предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — сказала она.

Гигиена рук обязательна перед приготовлением, употреблением еды, перед касанием к глазам, носу и рту, до и после ухода за заболевшими, после посещения туалета, после сморкания, кашля и чихания, после контакта с животными, после возвращения домой, а также медицинским работникам перед проведением различных процедур, указала Бурнацкая.

«Правила гигиены рук достаточно просты, однако, несмотря на это, далеко не всем известны. Предпочтительнее мыть руки с мылом под проточной водой. Для этого нужно смочить руки теплой водой, нанести мыло, потереть ладони друг о друга, пока мыло не образует пену, а затем распределить мыло по всей поверхности рук, между пальцами, а также по области вокруг и под ногтями. Такие движение нужно делать около 20 секунд. Далее хорошо промыть руки под проточной водой и вытереть полотенцем», — сказала врач.

Если вы находитесь в общественном месте, предпочтительнее использовать бумажное полотенце, которым можно также закрыть кран и открыть дверь. Мыло в таких случаях рекомендовано использовать жидкое, оно снижает риск передачи инфекции от одного к другому. Если нет возможности вымыть руки, рекомендовано воспользоваться дезинфицирующим средством: нанести на руки, потереть и высушить. ВОЗ рекомендует использовать антисептики, которые содержат не меньше 60% этанола и 75% изопропила, сказала собеседница издания.

В феврале прошлого года врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Известиям», что люди часто используют рукопожатие в качестве приветствия, однако важно понимать, что это может послужить причиной заражения различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека и герпесом.