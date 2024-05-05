Инструмент или ориентир

Одно из важных предназначений любой религии — формирование нравственных ориентиров, определяющих устройство мира и место человека в нем. С их помощью мы шли путем духовного и морально-этического совершенствования, преображения окружающей действительности. Вместе с тем во все времена предпринимались попытки политизации религии и манипулирования ее авторитетом. Во вред самой своей сути она становилась инструментом в руках сил, которые преследовали корыстные цели и искажали ее истинный смысл.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем, как этот негативный процесс продолжается уже на глобальном уровне. Руководство некоторых стран искусно использует религиозный фактор в качестве одного из внешнеполитических орудий воздействия на своих оппонентов.

К числу таких государств относятся, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, для которых религиозная проблематика — это удобное подспорье в продвижении собственных интересов в международных делах. В качестве юридического фундамента в 1998 году в стенах конгресса был разработан так называемый «Закон о свободе вероисповедания в мире». Этот документ выдержан в традиционном стиле навязывания миру «мессианской роли» США, которая проповедуется с момента зарождения этой страны. Руководствуясь такой установкой, Соединенные Штаты решили, что лучше всех в мире понимают, как нужно защищать религиозную свободу, и, следовательно, имеют исключительное право критиковать, наставлять и контролировать другие государства, особенно те, в которых, по их мнению, установлен «тоталитарный» режим и имеется «агрессивно настроенное большинство» той или иной конфессии.

Не будем, однако, наивными. В корне такого подхода лежит сугубо прагматический расчет. Этот закон стал вспомогательным элементом для давления и методичного навязывания американцами своей воли мировому сообществу. Опираясь на него, в реальной политике Вашингтон беззастенчиво шельмует иностранные правительства за якобы ущемление ими прав последователей практически любых, даже самых сомнительных и экстремистских верований и убеждений, без оглядки на законы, нормы морали и национальные интересы суверенных государств.

Для реализации своих целей американцы соответствующим образом настроили госаппарат, на них работает огромный контингент штатных и внештатных сотрудников. В системе Госдепартамента США создано специальное Управление по вопросам свободы вероисповедания в мире, а на базе американского конгресса — профильная комиссия. В их задачи входят консультирование высшего руководства Соединенных Штатов, международные контакты и переговоры с представителями других государств. Кроме того, эти структуры готовят ежегодные обзорные доклады о религиозной свободе в каждой стране. В соответствии с этими отчетами принимаются решения о наделении государств-нарушителей «специальным статусом», а также предусматриваются соответствующие меры «наказания».

Россия, согласно американской методологии, регулярно входит в число стран, вызывающих «особую озабоченность». И это неслучайно. Именно РФ является мировоззренческим оппонентом коллективного Запада во главе с США и сторонницей традиционалистских взглядов на роль религии в современном мире, всячески препятствуя навязываемому с их стороны тренду на либеральные подходы к конфессиональным делам. И наши недруги не могут с этим смириться.

Вашингтон пытается активно продвигать эту повестку и в многосторонних форматах. Помимо участия в традиционных форумах под эгидой международных организаций, американцы создают свои профильные «эксклюзивные клубы». Так, в феврале 2020 года Штаты основали «Международный альянс религиозной свободы» («International Religious Freedom or Belief Alliance»; МАРС).

На сегодняшний день в составе этой по сути марионеточной организации 37 государств — союзниц США. Публичная деятельность альянса нацелена на популяризацию подходов заокеанских создателей и критику «неугодных стран» в основном в форме публикации заявлений (например, о недопустимости уголовного преследования и наказания за богохульство или в поддержку христиан и против гонений на них, под которым, как бы это иронично не выглядело, поставила подпись и Украина) и проведения ежегодных министерских конференций (последняя акция такого порядка состоялась в конце ноября 2023 года в Чехии).

Эти мероприятия далеки от объективности: строго выдерживается курс, заданный «гегемоном» — США. Факт остается фактом: на «клубном уровне» смыкаются ряды в противодействии всё тем же «неугодным» странам, якобы нарушающим свободу вероисповедания, что рождает не стремление как-то прислушаться к «рекомендациям», а жгучее желание противодействовать откровенному давлению и несправедливости.

К сожалению, политизация религиозной сферы коснулась не только отдельных государств, но и некоторых мировых церквей, которые копируют своих американских покровителей. При этом открыто попираются церковные каноны и само предназначение церкви — служение Богу и человеку. Такой пример на данном этапе являет собой деятельность Вселенского (Константинопольского) патриархата, во многом из-за действий которого в мире происходит великая трагедия — раскол всемирного православия, в частности на Украине. Именно там сошлись воедино непомерные амбиции руководства страны, пытающегося создать свою «карманную церковь», и амбиции Вселенского патриархата заиметь крупную поместную церковь, чтобы усилить свои позиции в Восточной Европе и странах бывшего СССР, вытесняя оттуда, в первую очередь, Русскую православную церковь, с претензией на первенство в мировом православии.

После предоставления «томоса» Православной церкви Украины (ПЦУ) Константинопольский патриархат сосредоточил свои усилия на том, чтобы прибрать к рукам небольшие православные автокефальные церкви и в прибалтийских государствах. Жертвами этих политических игр становятся обычные люди, прихожане, верные своей пасторской миссии священники.

При этом забыты церковные каноны, заповеди Христа — не делать зла, а руководствоваться добрыми помыслами и делами. К слову, события на Украине показывают, что выстраиваемая на основе гонений и произвола ПЦУ вряд ли станет опорой для украинского государства.

Следует иметь в виду и еще один важный аспект. Западный альянс стран во главе с США пытается исказить естественную природу бытия, навязывая идеологические парадигмы в виде трансгендерной повестки или приоритета идей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), что вступает в противоречие с духовными ценностями, отстаиваемыми ведущими религиозными конфессиями. Забываясь в своем внешнеполитическом трюкачестве, страны западного альянса упускают обратную сторону медали. Пока они занимаются проталкиванием на международной арене своей религиозной повестки, у них дома целенаправленное глумление над святынями уже давно приобрело системный характер и стало, по сути, обыденностью.

Кризис духовно-нравственных ценностей в западном мире — это сегодня непреложный факт. Свобода слова, переходящая во вседозволенность, отсутствие законодательных барьеров, которые заставили бы разжигателей межрелигиозной и межнациональной розни задуматься о последствиях своих действий, на деле ведут к экстремизму, а впоследствии — к глубокому разобщению людей. Известно, что в последние годы католическая и протестантская церкви из-за политики властей столкнулись с падением авторитета в обществе, утратой доверия у паствы. Прогрессирует секуляризация, которая выражается в виде массового выхода прихожан из религиозных общин, а также в снижении доли лиц, прибегающих к религиозным практикам — молитвам и посещениям церковных служб. Разве можно завоевать доверие церкви и верующих, объявляя, как это недавно сделал президент США Джо Байден, день празднования католической Пасхи «днем видимости трансгендера» — это и кощунство, и непонимание самой основы христианского учения.

Что касается нашей страны, то в России, прошедшей через суровые исторические испытания, с уважением относятся к религии, почитают религиозные чувства верующих. Это в первую очередь связано с тем, что мы — многонациональное государство, в котором идет непрерывный процесс «притирки» и сближения народов, имеющих разные традиции и религиозные верования. Процесс этот непростой, однако сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что в результате взвешенной политики российского государства постепенно сформировалось единство проживающих у нас народов. Люди разных наций и верований научились жить в согласии, искренне уважая и поддерживая друг друга.

В основе наших подходов лежит также понимание того, что обеспечение мирного развития, благополучия и процветания всего человечества невозможно без налаживания взаимоуважительного диалога мировых религий и цивилизаций. Эта идея, как и защита традиционных культурно-нравственных ценностей, уже давно органично встроена в еонцепцию внешней политики РФ и разделяется многими нашими партнерами.

Россия не занимается менторством, но чутко реагирует на попытки радикалов и экстремистов расшатать религиозный мир и спокойствие. Наши подходы находят понимание и поддержку зарубежных партнеров. Приведем лишь один наглядный пример, как позитивно восприняли мусульманские государства, среди которых Иран, Индонезия, Ирак и другие, жесткую реакцию РФ в связи с акциями глумления над священным Кораном в Швеции, Дании и других европейских странах.

В октябре 2023 года РФ и партнеры по СНГ приняли заявление глав государств — участников Содружества о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания. И теперь мы активно продвигаем этот документ на различных международных площадках, делая акцент на важных для всех стран СНГ элементах, прежде всего, касающихся недопустимости вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты религиозной свободы. Надежный фундамент наших отношений со странами мирового большинства складывается именно из таких примеров солидарности и взаимной поддержки.

Россия может однозначно и уверенно ответить на вопрос, чем для нее является религия во внешней политике — ориентиром или инструментом. Опора на духовно-нравственные ценности позволяет нашей стране уверенно двигаться вперед. Вера должна быть магистральным маяком и для всего мирового сообщества. Стремление же манипулировать ею не приведет к желаемым результатам.

Автор — специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России

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