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Наследие вечной жизни

Иерей Павел Островский — о смысле праздника Пасхи и его значении для христиан
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Чтобы понять значение Пасхи Христовой, нужно понимать смысл еврейской Пасхи, которая стала прообразом главного христианского праздника.

Израильтяне длительное время находились в рабстве у египтян, не имея никаких перспектив стать свободными. Господь Бог через пророка Моисея повелел всем еврейским семьям взять непорочного однолетнего ягненка мужского пола в десятый день месяца нисана (приблизительно соответствует марту – апрелю нашего Григорианского календаря), отделить его от стада, а потом — в 14-й день этого же месяца — принести его в жертву.

Затем кровью ягненка надо было помазать косяки входных дверей, а самого ягненка сварить и полностью съесть. После чего ангел прошел по Египту, и во всех домах, на которых не были помечены кровью жертвенного ягненка косяки дверей, умерли первенцы.

Египтяне ужаснулись этой казни от Бога и отпустили евреев из плена, которые, спасаясь от них, перешли посуху через Красное море. Слово «переход» на иврите звучит, как «Песах», то есть Пасха.

В десятый день месяца нисана Христос входит в Иерусалим, и Его радостно встречают евреи криками «Осанна сыну Давида! Благословен грядущий во имя Господне!» Слово «осанна» означает на русском языке «спаси же».

В 14-й день месяца нисана Христа распяли на Голгофе, а на третий день он воскрес из мертвых. Пасха Христова — переход от смерти в жизнь.

То есть каждый из нас, если желает получить вечную жизнь, должен уверовать во Христа, которого называли Агнец Божий (ягненок Божий), последовать за ним, живя по его заповедям. Также, как в древнем Египте, евреи должны были исполнить заповедь Бога о принесении в жертву непорочного ягненка, чтобы получить освобождение от рабства египтян.

Каким образом мы все, будучи грешными людьми, можем попасть в Царство Небесное, то есть вечную счастливую жизнь? Ведь никто из нас по справедливости туда не может войти, так как нет ни одного человека, у которого бы чаша весов с добрыми делами, мыслями и словами перевесила бы чашу со злыми поступками, мыслями и словами.

Мы получаем Царство Небесное по праву наследства. Что это значит?

Если мы хотим быть с Христом, хотим научиться его любить, то мы принимаем Святое Крещение — это аналог нашей свадьбы, когда девушка, желая разделить свою жизнь с женихом, соглашается на совместную семейную жизнь.

Далее мы соглашаемся на Причастие (соединение), то есть полностью соединяемся с Христом так же, как в браке существует супружеская близость. При этом к Причастию мы подходим ответственно, чтобы это соединение с Богом не пошло нам во вред; то есть христианин старается чисто жить — в мире, молитве и посте.

Если мы имеем с Христом одну жизнь, так же, как и муж с женой имеют одну жизнь, то тогда и Царство Небесное, которое Христос получает от Бога Отца в наследство, становится нашим по праву наследства; учитывая, что у нас с Христом одна жизнь.

То есть Христос не просто пришел даровать нам посмертную жизнь, он через распятие и воскрешение дает нам возможность вечно счастливо жить с ним. От нас зависит только одно — выберем ли мы Христа (Пасхального агнца) или откажемся от него.

Если евреи в Древнем Египте получили свободу только временно, то мы можем получить свободу в вечности — и это наша Пасха Христова.

Автор — настоятель Георгиевского храма в Нахабино

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