Какой сегодня день

В четверг, 15 января, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День Главного штаба Военно-морского флота России и День образования Следственного комитета РФ. Православная церковь чтит память папы римского Сильвестра I. По народному календарю сегодня Сильвестров день. Подробнее о событиях 15 января читайте в материале «Известий».

Праздники 15 января

Российские праздники 15 января

День главного штаба Военно-морского флота России

Ежегодно 15 января служащие Военно-морского флота (ВМФ) России отмечают День главного штаба. Праздник был установлен в 1996 году по приказу главнокомандующего ВМФ. Дата торжества была выбрана не случайно — 15 января 1938 года руководство СССР утвердило положение о создании народного комиссариата Военно-морского флота, в состав которого также входил Главный морской штаб.

Сегодня Главный штаб ВМФ отвечает за разработку планов по модернизации, развитию и применению сил Военно-морского флота, поддержание его мобилизационной и боевой мощи, контроль за взаимодействием между флотами и выполнение других стратегически важных задач.

День образования Следственного комитета России

Также 15 января в нашей стране отмечается День образования Следственного комитета РФ. Праздник приурочен к вступлению в 2011 году в силу федерального закона «О Следственном комитете», который вывел ведомство из состава прокуратуры для обеспечения более эффективной работы правоохранительных органов. Впервые подобная система разделения уголовного процесса была введена Петром I. В 1713 году он подписал указ о создании специализированных следственных органов — майорских канцелярий, подчинявшихся непосредственно царю.

На сегодняшний день Следственный комитет России является независимым органом власти, не входящим ни в одну из государственных структур. Его сотрудники занимаются расследованием тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, нарушений в сфере общественного порядка, преступлений против личности и других противоправных деяний.

Церковные праздники 15 января

День памяти папы римского Сильвестра I

Православная церковь 15 января чтит память папы римского Сильвестра, жившего в IV веке. Он родился в христианской семье и был воспитан в благочестии. Достигнув совершеннолетия, молодой человек решил посвятить себя служению ближним, особенно заботясь о странниках. Во времена гонений на христиан святой предоставил в своем доме убежище для епископа Тимофея. После мученической кончины исповедника Сильвестр с почестями похоронил его останки. За это градоначальник Тарквиний приговорил его к тюремному заключению, однако после смерти гонителя святой получил свободу.

В тридцатилетнем возрасте Сильвестр был избран епископом Римским. По преданию, он победил победил множество иудеев и книжников в диспуте за веру, убедив их принять христианство, а также предотвратил возвращение легендарного морского змея Левиафана, остановив тем самым конец света. Святой скончался в глубокой старости в 335 году.

Народный праздник 15 января

Сильвестров день

На Руси 15 января отмечали Сильвестров день или Куриный праздник. Необычное название торжества связано с тем, что святого Сильвестра почитали как покровителя и защитника домашней птицы. В этот день жители деревень наводили порядок в курятниках и окуривали их благовониями, чтобы отогнать злых духов. А для защиты несушек от болезней и сглаза внутри вешали камень с дыркой посередине — «куриный бог». Детям дарили обережные игрушки из глины в форме петушков.

Что нельзя делать 15 января:

вступать в конфликты — неприятности будут преследовать в течение всего года

давать деньги в долг — к финансовым трудностям

есть блюда из птицы — к несчастьям

выкидывать крошки со стола — к болезням

Кто родился 15 января

Егор Кончаловский (1966) — российский режиссер, актер, продюсер и сценарист

Максим Дунаевский (1945) — советский и российский композитор, Народный артист России

Мартин Лютер Кинг (1929) — американский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат

Евгений Весник (1923) — советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

Александр Грибоедов (1795) — русский поэт и драматург, дипломат

Именины 15 января

Мужчины: Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр

Женские именины 15 января не отмечаются

Лунный календарь на 15 января

Спутник Земли 15 января находится в фазе полнолуния. Астрологи отмечают, что один из самых спокойных дней лунного цикла. Он идеально подходит для спокойного отдыха и неспешного решения текущих вопросов. В это время усиливаются творческие и интеллектуальные способности, поэтому энергию полезно будет направить в созидательное русло. Также 15 января лучше воздержаться от агрессии, так как нарушение гармонии полнолуния может привести к неприятным последствиям.

Люди, рожденные 15 января, находятся под покровительством созвездия Козерог. Это верные друзья, надежные работники, любящие спутники жизни и заботливые родители. Представители этого знака обладают мощной силой воли и высокой работоспособностью, благодаря которым легко достигают карьерных высот. Однако они склонны к трудоголизму, из-за которого страдают остальные аспекты жизни Козерогов.