Какой сегодня день

В понедельник, 13 октября, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день по снижению риска бедствий и День рождения «битломании». Православная церковь чтит память святителя Михаила, митрополита Киевского. По народному календарю сегодня Михаил Соломенный. «Известия» рассказывают о событиях 13 октября и делятся советами астрологов на день.

Праздники 13 октября

Международные праздники 13 октября

Международный день по снижению риска бедствий

Ежегодно 13 октября во многих странах отмечается Международный день по снижению риска бедствий, установленный Генассамблеей ООН в 1989 году. Праздник направлен на смягчение последствий природных катастроф, а также повышение информированности населения о мерах предосторожности, которые могут спасти их жизнь и имущество в чрезвычайной ситуации.

В этот день ООН призывает распространять сведения о правильном поведении во время штормов, ураганов, землетрясений, пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Особое внимание уделяется регионам, в которых высок риск возникновения таких явлений.

Музыкальный праздник 13 октября

День рождения «битломании»

Поклонники культовой группы The Beatles 13 октября отмечают зарождение такого феномена как «битломания» — безумной любви фанатов к «ливерпульской четверке», пик которой пришелся на 1960-е годы. Термин появился после выступления группы в лондонском театре Palladium 13 октября 1963 года. Тогда восторженная толпа заполнила все улицы вокруг концертного зала, а музыкантам пришлось пробираться к своей машине с полицией. На следующий день газеты назвали произошедшее «битломанией». Сейчас, спустя 62 года после этого выступления, интерес к The Beatles не ослабевает: их песни всё еще пользуются популярностью у миллионов слушателей по всему миру.

Церковный праздник 13 октября

День памяти святителя Михаила, митрополита Киевского

Православная церковь 13 октября чтит память святого Михаила — первого митрополита Киевского и всея Руси. В 988 году, когда Владимир Красно Солнышко приступил к искоренению язычества в своих землях, святитель был отправлен в Киев из Корсуни, чтобы поддержать начинания князя. Впоследствии он стал главой православной церкви в стране и прославился как ревностной защитник христианской веры. Митрополит строил храмы и монастыри, разрушал идолов, назначал священников и диаконов. Неизвестно, когда его причислили к лику святых, однако наиболее ранние упоминания об особом почитании Михаила относятся к первой половине XVII века.

Народный праздник 13 октября

Михаил Соломенный

На Руси 13 октября праздновали Михаила Соломенного. Название торжество получило из-за того, что в этот день женщины сжигали в печах соломенные постели, износившиеся за лето, и заменяли их на новые. Согласно поверьям, помимо практической пользы это действо помогало отвести сглаз и сохранить здоровье. Также в праздник было принято купать детей на пороге, чтобы уберечь их от болезней зимой.

Что нельзя делать 13 октября:

ходить в лес — есть риск встретиться со злыми духами;

носить грязную или мятую одежду — к несчастьям;

пускать в дом посторонних — к разладу в семье;

ложиться спать, не постелив свежее постельное белье — к болезням.

Кто родился 13 октября

Савелий Крамаров (1934) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

Марк Захаров (1933) — советский и российский режиссер театра и кино, Народный артист СССР

Маргарет Тэтчер (1925) — английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании

Саша Черный (1880) — русский поэт-сатирик

Именины 13 октября

Мужчины: Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Прокопий, Серафим, Семен

Женщины: Александра, Аполлинария

Лунный календарь на 13 октября

Спутник Земли 13 октября находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что этот день благоприятен для умственной работы. Его энергетика усиливает интуицию, интеллектуальные и творческие способности. Поэтому эти лунные сутки идеально подходят для усвоения новых навыков, написания научных работ, посещения лекций и участия в дискуссиях.

Люди, рожденные 13 октября, находятся под покровительством созвездия Весы. Представители этого знака разумны, последовательны, не терпят несправедливости и всегда стремятся прийти к взаимопониманию с окружающими. Они также наделены ярким творческим талантом и утонченным вкусом, что делает их отличными художниками, музыкантами и актерами.