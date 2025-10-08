Какой сегодня день

В среду, 8 октября, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату выпадают Всемирный день осьминога и День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского. По народному календарю сегодня Сергей Капустник. «Известия» рассказывают о событиях 8 октября и делятся советами астрологов на день.

Праздники 8 октября

Международные праздники 8 октября

Всемирный день осьминога

Ученые, зоозащитники и поклонники морской фауны отмечают 8 октября Всемирный день осьминога. По одной из версий, праздник в 2006 году учредила редакция журнала The Octopus News Magazine Online, чтобы отметить уникальность головоногих моллюсков, а также привлечь внимание к вопросам их сохранения и защиты. Дата торжества была выбрана не случайно — в октябре у многих видов осьминогов начинается сезон размножения, а цифра 8 указывает на количество щупалец у головоногих.

Профессиональный праздник 8 октября

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России

В России 8 октября свой профессиональный праздник отмечают командиры надводных, подводных и воздушных кораблей Военно-морского флота (ВМФ). Он появился в календаре в 2007 году по указу главнокомандующего ВМФ. Торжество приурочено к историческому событию — 8 октября 1827 года у берегов греческого полуострова Пелопоннес состоялось Наваринское морское сражение.

В этом бою объединенные эскадры России, Англии и Франции разбили турецко-египетский флот. Во время сражения особенно отличился экипаж российского корабля «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева — он потопил два вражеских фрегата и корвет, сжег 60-пушечный турецкий фрегат, вынудил 80-пушечное судно выброситься на мель и вместе с английскими союзниками уничтожил турецкий флагман.

Церковные праздники 8 октября

День преставления преподобного Сергия Радонежского

Православная церковь 8 октября чтит память преподобного Сергия Радонежского — одного из величайших подвижников русской земли и основателя Троице-Сергиевой Лавры. Он родился в XIV веке в семье ростовских бояр и в миру получил имя Варфоломей. По легенде, в семь лет мальчика отдали на обучение, однако грамота никак ему не давалась. Скорбя об этом, отрок день и ночь просил Бога дать ему возможность читать и писать. Однажды, отправившись на поиски пропавших лошадей, он встретил незнакомого монаха-черноризца. Варфоломей рассказал ему о своей беде, и старец, помолившись, дал ему частицу просфоры. После этого мальчик с легкостью освоил грамоту.

В возрасте 23 лет Варфоломей принял монашеский постриг под именем Сергий. После смерти родителей вместе со своим старшим братом Стефаном будущий святой поселился в глубоком лесу в десяти верстах от Радонежа. Там они построили келью и небольшую церковь, освященную в честь Святой Троицы. Вскоре Стефан покинул брата, чтобы стать настоятелем Богоявленского монастыря. Сергий же остался в лесу один, но со временем к нему стали приходить иноки в поисках наставления и духовного руководства. В 1354 году по настоянию своих учеников святой принял сан игумена и возглавил молодую Троице-Сергиеву Лавру. Еще при жизни он прославился совершением множества чудес и умением примирять враждующих князей. Благодаря его наставлениям почти все русские князья признали главенство московского князя Дмитрия Иоанновича (Донского), который возглавил русское войско в Куликовской битве.

Преподобный Сергий скончался в 1392 году. Он завещал похоронить его на общем кладбище вместе с другими умершими братьями. Его нетленные мощи были обретены в 1422 году при строительстве нового храма в честь Святой Троицы на территории Лавры.

Народный праздник 8 октября

Сергей Капустник

На Руси 8 октября отмечали день Сергея Капустника. В этот день хозяйки приступали к заготовке капусты на зиму. В каждой семье был свой особый рецепт квашеной капусты, который передавался из поколения в поколение и держался в строгом секрете. При этом солить капусту начинали только после первых заморозков. Считалось, что если приступить к столь ответственному занятию раньше срока, все запасы скиснут. Праздник также называли Курятником. Такое название возникло из-за того, что преподобного Сергия почитали как покровителя и защитника домашней птицы.

Что нельзя делать 8 октября:

сплетничать, завидовать, вступать в конфликты — к несчастьям;

надевать грязную или мятую одежду — к неудачам;

сквернословить — это считается грехом;

мыть голову — к сильным головным болям;

поднимать с земли чужие предметы, особенно деньги — можно забрать себе чьи-то проблемы и болезни.

Кто родился 8 октября

Дмитрий Крюков (1960) — российский программист, создатель первой русской поисковой системы Rambler

Александр Горшков (1946) — советский фигурист, олимпийский чемпион, российский общественный деятель

Леонид Куравлев (1936) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Марина Цветаева (1892) — русская поэтесса, прозаик, переводчик

Именины 8 октября

Мужчины: Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Пафнутий, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий

Женщины: Евфросиния

Лунный календарь на 8 октября

Спутник Земли 8 октября находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что этот день наиболее благоприятен для неформального общения, знакомств и романтических свиданий. Его легкая энергетика способствует расслаблению, веселью и созданию новых социальных связей. Также в эти лунные сутки усиливаются интуиция и креативность, что может быть полезно для занятий творчеством.

Люди, рожденные 8 октября, находятся под покровительством созвездия Весы. Они рассудительны, дипломатичны, последовательны в словах и поступках. Представители этого знака не терпят спешки и давления, им важно просчитать все возможные исходы и последствия, прежде чем сделать важный шаг. При этом они обладают острым чувством справедливости, которое позволяет им занимать руководящие посты, а также должности в правоохранительных и судебных органах.