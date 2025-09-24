Какой сегодня день

В субботу, 27 сентября, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День воспитателей и всех дошкольных работников в России и Всемирный день туризма. Православные празднуют Воздвижение Креста Господня. По народному календарю сегодня — Вздвижньев день. Подробнее о событиях 27 сентября, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот осенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 27 сентября

Международные праздники 27 сентября

Всемирный день туризма

Ежегодно 27 сентября во многих странах отмечается Всемирный день туризма. Он был учрежден Всемирной туристской организацией (сейчас она носит название UN Tourism), которая входит в систему ООН и объединяет более 150 государств. В качестве даты празднования была выбрана годовщина принятия устава организации. Главная цель торжества — привлечение внимания к туризму как к важному социальному, культурному и экономическому явлению. Каждый год UN Tourism объявляет тему и столицу праздника. Кампания 2024 года посвящена «Туризму и миру», а главным городом торжества стал Тбилиси (Грузия).

Праздник в России 27 сентября

День воспитателей и всех дошкольных работников

В России 27 сентября отмечается День воспитателей и всех дошкольных работников — профессиональный праздник специалистов, которые заботятся о детях в детских садах. Учредить отдельный праздник в их честь предложили редакторы ряда педагогических изданий, чтобы повысить престиж профессии воспитателей и других сотрудников дошкольных учреждений. Официальным торжество стало в 2016 году. Отмечать его было решено в день открытия первого в России детского сада, который начал работу в 1863 году в Санкт-Петербурге.

День государственности Республики Саха

Также 27 сентября свой День государственности отмечает крупнейший субъект России — Республика Саха. Праздник был установлен в честь провозглашения Декларации о государственном суверенитете региона в 1990 году. Два года спустя были выбраны проекты официальных символов республики: герба и флага. В том же году была принята и Конституция субъекта. Празднование охватывает всю территорию региона. В городах проводятся различные фестивали, флешмобы, выставки и конкурсы, отражающие самобытную культуру Якутии.

Церковный праздник 27 сентября

Воздвижение Креста Господня

Православная церковь 27 сентября отмечает Воздвижение Креста Господня — один из важнейших праздников, посвященный обретению Креста, на котором был распят Иисус Христос. В 326 году император Константин Великий снарядил экспедицию, чтобы отыскать святые места, связанные с жизнью и смертью Спасителя. Возглавляла поисковую группу мать правителя, равноапостольная царица Елена. По наводке пожилого еврея Иуды она велела раскопать холм под старым языческим капищем в районе горы Голгофы. Там были найдены три креста, гвозди и дощечка с именем Христа. Позже патриарх Макарий воздвиг его на высоком месте, чтобы все верующие смогли увидеть святыню. Отсюда название праздника — Воздвижение.

Народный праздник 27 сентября

Вздвижньев день

На Руси праздник Воздвижения Креста Господня называли Вздвижньев или Ставров день. Для крестьян смысл церковного наименования торжества был непонятен, поэтому они стремились объяснить его по-своему. Так возникло поверье, что в этот день приходит в движение нечистая сила: лешие, кикиморы, оборотни и другие существа. Кроме того, люди верили, что в праздник змеи отправляются на зимовку под землю к своей древней прародительнице. Чтобы пресмыкающиеся случайно не заползли в дом или сарай, двери и ворота плотно закрывали. При этом считалось, что после Ставрова дня змеи уже не кусаются. Если же ползучий гад ужалит человека, он будет обречен на бесконечные скитания по заснеженным лесам.

Что нельзя делать 27 сентября:

есть скоромную (не постную) пищу — это считается грехом;

ходить в лес — есть риск столкнуться с нечистью;

заниматься рукоделием — к бедам;

рассказывать о своих планах — они не сбудутся.

Кто родился 27 сентября

Михаил Константинов (1924) — советский архитектор

Анна Ардова (1969) — российская актриса театра и кино

Гвинет Пэлтроу (1972) — американская актриса кино и телевидения

Ани Лорак (1978) — российская и украинская эстрадная певица

Аврил Лавин (1984) — канадская певица и автор песен

Надежда Михалкова (1986) — российская актриса

Именины 27 сентября

Мужчины: Иоанн (Иван), Николай.

Женские именины сегодня не отмечаются.

Лунный календарь на 27 сентября

Спутник Земли 27 сентября будет находиться в фазе растущей Луны. По мнению астрологов, это удачный день для любой деятельности, включая решение сложных рабочих вопросов и переговоров. В этот период появляются силы для активных действий, в то же время лунные сутки характеризуются повышенной восприимчивостью. Сегодня особенно тяжело переносить равнодушие близких и их отстраненность. Поэтому лучше ограничиться только деловыми контактами.

Люди, рожденные 27 сентября, принадлежат к знаку Весы. Именинники этого дня дипломатичны, рассудительны и крайне последовательны в своих поступках. Представители этого знака отличаются обостренным чувством справедливости, критическим мышлением и целеустремленностью. Они умеют добиваться своих целей, однако могут медлить с принятием важных решений, просчитывая возможные исходы.