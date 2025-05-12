Какой сегодня день

В понедельник, 12 мая, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день медсестры, День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции и День ЛНР. Православная церковь чествует Девять мучеников Кизических. В народном календаре день носит название Девять целителей. «Известия» рассказывают о событиях 12 мая и делятся советами астрологов на день.

Праздники 12 мая

Международный праздник 12 мая

Международный день медсестры

Во многих странах 12 мая отмечается Международный день медсестры, посвященный медицинским специалистам, которые ухаживают за больными и помогают докторам в работе. Праздник приурочен к дню рождения Флоренс Найтингейл — английской активистки, которая создала первую в мире службу сестер милосердия во время Крымской войны 1853–1856 годов. В память о ней и других женщинах, которые трудились в госпиталях и больницах по всему миру, в 1974 году был учрежден Международный день медсестры.

Российские праздники 12 мая

День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции

В России 12 мая отмечается один из дней воинской славы — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Он был установлен в 2023 году по указу президента РФ.

Крымская наступательная операция вошла в историю как одна из важнейших в Великой Отечественной войне, так как освобождение этого региона открывало СССР доступ к Черному морю. Она продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, в ней участвовали около 470 тыс. человек, 6 тыс. стволов артиллерии, примерно 550 танков и САУ, а также свыше тысячи самолетов. Благодаря слаженным действиям советских сил, войска противника были разделены, а 17-я армия вермахта понесла серьезные потери и была почти полностью уничтожена.

День Луганской Народной Республики

Также 12 мая в России отмечается День Луганской Народной Республики (ЛНР). Праздник приурочен к годовщине референдума, состоявшегося в 2014 году и определившего дальнейшую судьбу региона. По итогам голосования ЛНР объявила о своей независимости, а позднее — о намерении воссоединиться с Россией.

Церковный праздник 12 мая

День памяти Девяти мучеников Кизических

Православная церковь 12 мая чтит память Девяти мучеников Кизических. В конце III века город Кизик, бывший некогда христианским, из-за гонений на верующих почти полностью стал языческим. Стремясь возродить традицию почитания Господа, девять святых — Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон — начали открыто проповедовать Евангелие. За это их схватили и подвергли пыткам, а затем казнили. Когда к власти пришел святой Константин Великий, преследование христиан прекратилось. После этого жители Кизика извлекли из земли тела девяти мучеников и захоронили их в храме, построенном в честь святых. По преданию, от мощей совершались многочисленные исцеления и другие чудеса.

Народный праздник 12 мая

Девять целителей

На Руси 12 мая отмечали день Девяти целителей. Считалось, что в этот праздник можно заручиться поддержкой святых мучеников в борьбе с различными недугами и эпидемиями. На рассвете жители деревень выходили собирать лекарственные травы, веря, что в этот день они обладают особой силой и могут исцелить от 77 болезней. Сны в ночь на 12 мая воспринимались как вещие. О них старались не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу или наоборот не навлечь на себя неприятности.

Что нельзя делать 12 мая

распускать слухи, клеветать — к несчастьям;

завидовать — к болезням;

рассказывать о своих планах — они не сбудутся;

вытирать пыль — к разладу в семье;

просеивать муку — в старости можно потерять зрение.

Кто родился 12 мая

Виктория Дайнеко (1987) — российская певица и актриса

Алина Кабаева (1983) — российская спортсменка-гимнастка, чемпионка Олимпийских игр

Андрей Вознесенский (1933) — советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель

Анатолий Митяев (1924) — российский писатель, сценарист, главный редактор детского журнала «Мурзилка» и студии «Союзмультфильм»

Кэтрин Хэпберн (1907) — американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар»

Именины 12 мая

Мужчины: Артемий, Василий, Федот, Филимон

Женские именины 12 мая не отмечаются

Лунный календарь на 12 мая

Спутник Земли 12 мая находится в фазе полной Луны. Астрологи отмечают, что в этот день наиболее ярко проявляются как положительные, так и отрицательные стороны каждого человека. Возможны резкие перепады настроения, прилив вдохновения и сил или наоборот приступ апатии, лени и тревоги. Под влиянием полной Луны многие люди становятся импульсивны и раздражительны. Поэтому важно трезво оценивать свои слова и поступки, а также не принимать близко к сердцу чужую резкость.

Люди, рожденные 12 мая, принадлежат к созвездию Телец. Именинники этого дня обаятельны, эмпатичны и вдумчивы. Они менее упрямы, чем другие представители своего знака и легче идут на уступки. Они также обладают ясным умом и хорошей памятью, а красноречие и чувство юмора помогают им найти подход к любому собеседнику.