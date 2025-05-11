Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 11 мая
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В воскресенье, 11 мая, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день матери и День Донецкой Народной Республики. Православная церковь чтит память мучеников Максима, Дады и Квинтилиана, а по народному календарю празднуют Березосок. «Известия» рассказывают о событиях 11 мая и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 11 мая

Международный праздник 11 мая

Международный день матери

Во второе воскресенье мая в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также в Австралии, Китае и Японии отмечается Международный день матери. Праздник зародился в 1907 году в США по инициативе жительницы Западной Вирджинии Анны Джарвис. Она предложила установить ежегодное торжество в честь матерей, чтобы отдать дань уважения женщинам, играющим важнейшую роль в жизни каждого человека. Этому решению способствовала личная трагедия Анны, которая рано потеряла мать. В 1910 году штат Вирджиния сделал День матери официальным праздником. Четыре года спустя торжество было признано на уровне США и впоследствии стало международным.

Российский праздник 11 мая

День Донецкой Народной Республики

В России 11 мая отмечается День Донецкой Народной Республики (ДНР). Дата праздника выбрана не случайно — 11 мая 2014 года на территории ДНР прошел референдум о самоопределении региона, в ходе которого более 90% участников высказались за независимость региона от Украины и его дальнейшее воссоединение с Россией. Уже в 2015 году ДНР отпраздновала первую годовщину своего существования в качестве суверенной республики.

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Церковный праздник 11 мая

День памяти мучеников Максима, Дады и Квинтилиана

Православная церковь 11 мая чтит память мучеников Максима, Дады и Квинтилиана, пострадавших за веру в Христа в конце III века. Во времена императора Диоклетиана был издан закон, согласно которому все граждане Римской империи должны были приносить жертвы языческим богам, отказ грозил смертью. Однажды в городе Доростоле проходило большое языческое празднование. После окончания торжества наместникам императора Тарквинию и Гавинию доложили, что трое братьев Максим, Дада и Квинтилиан не приняли участия в ритуалах и удалились в родную деревню.

Святых схватили, и они открыто назвали себя христианами. Наместники пытались уговорить их поклониться идолам, а Максиму даже предложили стать жрецом Зевса, но ни один из братьев не отрекся от своей веры. После этого их подвергли пыткам и казнили.

Народный праздник 11 мая

Максимов день или Березосок

На Руси 11 мая отмечали Максимов день или Березосок. Считалось, что в праздник можно собрать самый вкусный березовый сок, который к тому же будет обладать целебными свойствами. Особенно ценился сок из верхних ветвей деревьев — предки верили, что он может исцелить любого больного. Напиток часто давали людям, страдающим от весенней лихорадки. Перед тем, как принимать «лекарство», следовало искупать пациента в дождевой или талой воде. Чтобы человек скорее выздоровел, его близкие выходили на перекресток с маленьким мешочком, наполненным ладаном (ладанкой), кланялись ветру и просили у него здоровья. После этого мешочек надевали на шею больного.

Что нельзя делать 11 мая

  • стричь ногти и волосы — к болезням;
  • делать ремонт, переставлять мебель — к разладу в семье;
  • делать предложение руки и сердца, играть свадьбу — союз будет недолгим.

Кто родился 11 мая

Сальвадор Дали (1904) — испанский художник-сюрреалист, писатель

Кирилл Москаленко (1902) — советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза

Этель Лилиан Войнич (1864) — английская писательница, автор романа «Овод»

Анатолий Лядов (1855) — русский композитор, дирижер и педагог

Именины 11 мая

Мужчины: Виталий, Кирилл, Максим

Женщины: Анна

Лунный календарь на 11 мая

Спутник Земли 11 мая находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что этот день — один из самых удачных в цикле. Он благоприятен для старта новых дел и проектов, так как всё, начатое в это время, обречено на успех. 11 мая также подходит для завершения старых дел и активных, решительных действий в любой сфере, они также принесут ожидаемые плоды. Однако из-за резкого скачка энергии есть риск перегрузить нервную систему. Чтобы справиться с нервным возбуждением, рекомендуется уделить внимание физической активности.

Люди, рожденные 11 мая, принадлежат к созвездию Телец. В отличие от других представителей своего знака они более спокойны и осторожны, из-за чего могут показаться не слишком уверенными в себе. Однако такое впечатление обманчиво — именинники 11 мая не менее упрямы и решительны, чем их «собратья». При этом они обладают острой интуицией и незаурядными творческими способностями.

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