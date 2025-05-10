Какой сегодня день

В субботу, 10 мая, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день движения для здоровья, Всемирный день перелетных птиц и День основания Российской Книжной палаты. Православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Симеона, а по народному календарю чествуют Семена Ранопашца. «Известия» рассказывают о событиях 10 мая и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 10 мая

Международные праздники 10 мая

Всемирный день движения для здоровья

Во многих странах 10 мая отмечается Всемирный день движения для здоровья, направленный на повышение осведомленности о пользе активного образа жизни. Праздник был установлен в 2003 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С точки зрения ВОЗ, движением считается не только спорт, но и любая другая активная деятельность, будь то работа, отдых, участие в мероприятиях или обычная прогулка. Умеренные физические нагрузки снижают риск развития многих опасных заболеваний, а также снимают стресс и улучшают общее самочувствие. Поэтому их влияние на здоровье сложно переоценить.

Всемирный день перелетных птиц

Также 10 мая празднуют Всемирный день перелетных птиц. Идея праздника зародилась еще в 1993 году в США. Отмечать его предложила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных страны совместно с несколькими научными организациями. Однако глобальным и ежегодным торжество стало только в 2006 году, сейчас оно проводится под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP). Главная цель международного дня — повысить осведомленность о роли перелетных птиц в мировой экосистеме и способах сохранения популяции пернатых.

Российский праздник 10 мая

День основания Российской Книжной палаты

В нашей стране 10 мая отмечают День основания Российской Книжной палаты. Постановление о ее создании было подписано Временным правительством 27 апреля 1917 года (10 мая по новому стилю). Так появилось первое в мире государственное учреждение для регистрации и учета печатных произведений. Сегодня оно является центром российской библиографии, архивного хранения изданий, статистики печати, а также научных исследований, связанных с книжным делом.

Церковный праздник 10 мая

День памяти апостола от 70-ти Симеона

Православная церковь 10 мая чтит память апостола от 70-ти Симеона, сродника Господня по крови. Святой был сыном Клеопы — младшего брата Иосифа Обручника, что технически делало его родственником Христа. В зрелом возрасте Симеон стал свидетелем чудес Сына Божьего и уверовал в него и вошел в число апостолов от 70-ти — учеников, избранных Иисусом в дополнение к 12 главным апостолам. После смерти первого епископа Иерусалимского Иакова Симеон принял его кафедру. Во времена правления императора Траяна святой, как представитель рода Давидова и последователь христианства, был схвачен и казнен на кресте.

Народный праздник 10 мая

Глафира Горошница

На Руси 10 мая отмечали день Семена Ранопашца. Считалось, что праздник идеально подходит для начала пахоты. Тем не менее, прежде чем сеять хлеб, следовало проверить, насколько прогрелась земля. Для этого клали ладони на землю и следили за ощущениями — если кожу холодило, для полевых работ еще рано. Перед тем, как выйти в поле, жители деревень посещали храмы, где служили молебны святому Симеону, прося о богатом урожае. Сыновья, отправляясь на работу, кланялись родителям и просили их благословения. Также считалось, что солнечные лучи в праздник обладают целебной силой. Поэтому больных старались хотя бы ненадолго вывести на улицу, чтобы они скорее поправились.

Что нельзя делать 10 мая

рассказывать о своем достатке — можно лишиться всего нажитого;

чинить одежду и обувь — к неудачам в путешествии;

выбрасывать еду — к нищете.

Кто родился 10 мая

Владислав Листьев (1956) — советский и российский телеведущий, журналист, первый генеральный директор ОРТ

Александр Друзь (1955) — советский и российский игрок интеллектуальных игр, первый магистр игры «Что? Где? Когда?»

Наталья Бондарчук (1950) — советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств России

Владимир Татосов (1926) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Именины 10 мая

Мужчины: Георгий, Иван, Иларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан

Женщины: Анастасия, Мария

Лунный календарь на 10 мая

Спутник Земли 10 мая находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что этот день таит в себе как опасности, так и возможности. С одной стороны, повышается риск обострения старых проблем и хронических заболеваний, возможен незначительный откат уже достигнутого прогресса в том или ином деле. С другой стороны, это один из самых социально активных дней лунного цикла. Он благоприятен как для деловых переговоров, так и для неформального общения, а также для проведения любых общественных мероприятий.

Люди, рожденные 10 мая, принадлежат к созвездию Телец. Они щедры, общительны и заботливы, любят оказывать знаки внимания близким и получать их в ответ. По натуре именинники этого дня новаторы. Им присущи креативность, амбициозность и умение эффективно решать сложные задачи. Эти качества помогают им добиваться успеха во многих сферах.