Какой сегодня день

В пятницу, 9 мая, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День победы, День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны, Глафира Горошница и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 9 мая и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 9 мая

День победы в Великой Отечественной войне

В России, Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Сербии, Узбекистане, Таджикистане и других странах 9 мая отмечается День победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Вторая мировая война стала самым масштабным и кровавым военным конфликтом в истории человечества, и самые серьезные потери в ней понес Советский Союз. 22 июня 1941 года Войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР. Боевые действия продолжались 1418 дней и унесли жизни более 26 млн советских граждан.

В ночь на 1 мая 1945 года советские солдаты установили Знамя Победы на здании рейхстага в Берлине, а 7 мая во французском Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Поздним вечером 8 мая в пригороде Берлина был подписан окончательный вариант документа о капитуляции. Из-за разницы во времени в Москве об этом узнали ночью 9 мая. Об окончании Великой Отечественной войны объявил диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Днем знаменательное событие отметили артиллерийским салютом из 30 залпов. А Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая праздником Победы и нерабочим днем.

День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны

Страны-члены ООН 8 и 9 мая отмечают День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. Он установлен в 2004 году по инициативе Организации Объединенных Наций с целью объединения людей из разных государств и сохранения памяти о тех, кто погиб в годы самой кровопролитной войны в истории. Так как День Победы отмечается в разные даты, и 8, и 9 мая признаны равноправными для поминовения погибших.

День Европы

В странах Евросоюза (ЕС) 9 мая отмечается День Европы. Праздник был учрежден Европарламентом в 2008 году в память о подписании Декларации Шумана. 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил объединить крупные промышленные отрасли Франции и Западной Германии. Для реализации этой идеи было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), впоследствии преобразованное в Евросоюз.

Церковный праздник 9 мая

День памяти священномученика Василия и праведной девы Глафиры

Православная церковь 9 мая чтит память двух святых, живших в IV веке: Василия, епископа Амасийского, и праведной девы Глафиры. В то время восточная часть Римской империи находилась под властью Ликиния, зятя святого равноапостольного царя Константина Великого. Несмотря на действие закона о веротерпимости, который разрешал свободное исповедание христианства, Ликиний продолжал преследовать верующих. Однажды нечестивый правитель воспылал страстью к служанке своей жены, праведной деве Глафире. Девушка попросила защиты у своей госпожи и та отправила ее прочь из города, снабдив деньгами и переодев в мужское платье.

Глафира остановилась в городе Амасии, где нашла приют у епископа Василия. Однако Ликиний узнал о том, где скрывается праведница, и потребовал от правителя города выдать девушку и ее заступника. Святая Глафира скончалась до того, как за ней пришли, а Василий был схвачен и брошен в темницу. После отказа от титула верховного жреца его приговорили к казни. Тело святого с отрубленной головой бросили в море, но волны вынесли его на берег невредимым — только шрам на шее напоминал о том, как именно умер епископ.

Народный праздник 9 мая

Глафира Горошница

На Руси 9 мая отмечали Глафиру Горошницу. В праздник жители деревень готовили огород для посадки первых овощей — гороха и раннего картофеля. В тот же день горох могли и посеять, однако для этого требовалось совпадение двух условий: южного ветра и растущего месяца. Чтобы получить хороший урожай, землю посыпали мелко порубленным торфом, читая при этом заговоры и молитвы. Молодежь на Глафиру «гнездовалась». Парни и девушки собирались большими компаниями и приносили веточки, а затем разделялись на пары и строили гнезда, похожие на птичьи. Считалось, что молодые люди, которые справятся с заданием быстрее всех, вскоре поженятся. Если при этом гнездо получалось крепким, союз также был надежным.

Что нельзя делать 9 мая

ссориться с близкими — помириться будет сложно;

менять прическу, делать маникюр — к болезням;

готовить блюда из картофеля — к разладу в семье;

гадать, пытаться заглянуть в будущее — судьба может измениться в худшую сторону.

Кто родился 9 мая

Федор Бондарчук (1967) — российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий

Билли Джоэл(1949) — американский автор-исполнитель песен и пианист

Игорь Ледогоров (1923) — актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Булат Окуджава (1924) — советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист

Именины 9 мая

Мужчины: Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан

Женщины: Василиса, Глафира

Лунный календарь на 9 мая

Спутник Земли 9 мая находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что этот день благоприятен для спокойного отдыха, уединения, медитации и расслабления. Новые дела, масштабные проекты и какие-либо активные действия лучше отложить на другую дату, так как они не принесут желаемого результата и лишь зря израсходуют силы. Свободное время лучше посвятить планированию и неспешному решению текущих задач.

Люди, рожденные 9 мая, принадлежат к созвездию Телец. Они честны, прямолинейны, отважны и энергичны. Именинникам этого дня свойственны упрямство и азарт, которые позволяют им преодолевать многие трудности и добиваться существенных высот, как в профессиональной, так и в любой другой деятельности. При этом такие люди достаточно рассудительны и прагматичны, чтобы не идти на неоправданный риск и не пытаться прыгнуть выше головы. Они знают пределы своих возможностей и не выходят за их пределы без острой необходимости.