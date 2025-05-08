Какой сегодня день

В четверг, 8 мая, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, День Победы в Европе, Марк Ключник и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 8 мая и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 8 мая

Международные праздники 8 мая

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

В России и других странах странах 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, посвященный старейшей в мире гуманитарной организации, которая оказывает помощь пострадавшим во время военных действий, природных катастроф, эпидемий и других бедствий. Праздник был установлен в 1948 году.

Дата торжества выбрана не случайно — 8 апреля 1828 года родился основатель движения Красного Креста Жан Анри Дюнан. О создании международной организации, которая будет оказывать помощь раненым на поле боя, он задумался в 1859 году, после того, как стал свидетелем кровавой битвы при Сольферино (австро-итало-французская война). В 1963 году был сформирован Международный Комитет Красного Креста (МККК), получивший поддержку 14 государств. А в 1929 году у МККК появился еще один официальный символ — Красный Полумесяц. Еще в 1870-х годах его начали использовать врачи из мусульманских стран как альтернативу Кресту.

День победы в Европе

В Европе и США 8 мая отмечают День победы над фашизмом, знаменующий окончание Второй мировой войны. В Германии праздник называется Днем освобождения от национал-социализма. Именно в этот день британский премьер-министр Уинстон Черчилль выступил на BBC с речью «Конец войны в Европе» и объявил о капитуляции фашистской Германии. «Нет причин, запрещающих нам праздновать сегодняшний и завтрашний дни как Дни Победы в Европе», — сказал он.

В СССР об окончании войны сообщили позже, после второго подписания Акта о капитуляции Германии в пригороде Берлина Карлсхорсте. Поэтому в России и других постсоветских странах День победы отмечается 9 мая.

Церковный праздник 8 мая

День памяти апостола и евангелиста Марка

Православная церковь 8 мая чтит память апостола от 70-ти, автора одного из Евангелий Марка. Он родился в Иерусалиме, приходился племянником апостолу Варнаве и был одним из ближайших учеников апостола Павла. По преданию, в ночь крестных страданий Христа он следовал за Спасителем в Гефсиманском саду и смог убежать от схвативших его воинов. После смерти Сына Божьего Марк вместе с апостолами Петром, Павлом и Варнавой путешествовал по Египту, Ливии и другим регионам Африки. Когда апостол Павел находился в заточении в Риме, он навестил его и, опираясь на проповеди учителя, написал свое Евангелие.

Апостол Марк был первым епископом Александрии и основал там христианское училище, из которого впоследствии вышли многие известные проповедники. Вернувшись в Александрию после странствий с другими учениками Христа, он подвергся гонениям со стороны язычников. Понимая, что идолопоклонники хотят его смерти, святой передал кафедру епископу Ананию и трем пресвитерам. Вскоре после этого он принял мученическую смерть от рук язычников.

Народный праздник 8 мая

Марк Ключник

На Руси 8 мая отмечали день Марка Ключника. Предки верили, что святой Марк владеет ключами от неба и может «выпустить» дожди или наоборот «запереть» их. Так как влага была необходима для всхода посевов, апостолу молились о богатом урожае. В деревнях на праздник закликали дождь. Для этого выходили в поле и, поднимая взор к небу, произносили: «Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу да на девкин лен — поливай ведром!». Считалось, что если в праздник выпадет хотя бы немного осадков, летом уродится много хлеба и молока у коз будет в достатке. Также на Марка избавлялись от негативной энергии в доме, протирая поверхности отваром крапивы.

Что нельзя делать 8 мая

давать советы, вмешиваться в чужую жизнь — к неудачам;

строить планы на будущее — они не сбудутся;

мужчинам повышать голос на женщин — к болезням.

Кто родился 8 мая

Владимир Шевельков (1961) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий

Нинель Мышкова (1926) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР

Борис Ливанов (1904) — советский актер, театральный режиссер, народный артист СССР

Именины 8 мая

Мужчины: Василий, Марк, Сергей, Сильвестр

Женщины: Ника

Лунный календарь на 8 мая

Спутник Земли 8 мая находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что это один из самых энергетически мощных дней лунного цикла. Он благоприятен как для начала новых дел, так и для завершения старых. Благодаря усилению концентрации за сутки можно успеть «свернуть горы» и сделать гораздо больше, чем в обычные дни. Особенно удачен день для деловой сферы — может представиться редкий шанс заключить выгодную сделку.

Люди, рожденные 8 мая, принадлежат к созвездию Телец. Именинники этого дня отличаются сильной волей, дисциплиной и мотивацией. Они крайне упорны в достижении желаемого и достаточно трудолюбивы, чтобы реализовать любые амбиции. Помимо этого, они обладают высоким уровнем красноречия и выдающимися организаторскими способностями, что делает их хорошими руководителями.