Какой сегодня день

В среду, 7 мая, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День радио, Международный день планетариев и День создания Вооруженных сил РФ. Православные чтят память мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов, а также святых Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгин и других христиан, присутствовавших при пытках Георгия Победоносца. По народному календарю сегодня — Евсей — Овсы отсей. Подробнее о событиях 7 мая, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 7 мая

Международный праздник 7 мая

Международный день планетариев

Во многих странах 7 мая отмечается Международный день планетариев. Он был учрежден в 1991 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев с целью популяризации астрономических знаний среди населения. Изначально праздник отмечался в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Но в 2023 году его было решено перенести на 7 мая, так как в этот день в 1925 году открылся первый планетарий в Немецком музее в Мюнхене.

Российские праздники 7 мая

День создания Вооруженных Сил России

В России 7 мая отмечается День создания Вооруженных Сил России (ВС РФ). Он был учрежден распоряжением президента РФ 7 мая 1992 года, на основании Декларации о государственном суверенитете страны.

ВС РФ формировались на базе структур СССР, трансформировавшись в современную, высокомобильную, хорошо оснащенную армию, включающую сухопутные, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные и другие войска.

День радио

Также 7 мая отмечается День радио. Впервые он был отпразднован в 1925 году в честь 30-летнего юбилея изобретения российским физиком Александром Павловым «грозоотметчика» (прототипа современного радио). Официальный статус праздник приобрел в 1980 году.

Церковные праздники 7 мая

День памяти мученика Саввы Стратилата и 70-ти воинов

Православная церковь 7 мая чтит память мученика Саввы Стратилата и 70-ти воинов. Святой с детства исповедовал христианство. В юности выбрав военную службу, он сделал карьеру военачальника-стратилата при императоре Аврелиане.

Правитель потребовал от Саввы отречься от учения Христа, но встретил отказ — тот предпочел оставить военную службу, но не веру. За это он был подвергнут жестоким пыткам. Видя его стойкость, в Иисуса уверовали еще 70 воинов. Впоследствии все они были казнены.

День памяти святых мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и 40 иных

Также в этот день отмечается День памяти святых мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина, а также еще нескольких десятков мужчин (в общей сложности 40 человек), которые стали свидетелями пыток и смерти Георгия Победоносца, погибшего в результате гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане в III веке.

Впечатленные страданиями великомученика и его чудесными исцелениями, они уверовали в Иисуса Христа, за что были брошены в тюрьму и впоследствии казнены, так как не пожелали принести жертву идолам.

Народный праздник 7 мая

Евсей — Овсы отсей

В народной традиции сегодняшний день известен как Евсей — Овсы отсей. Согласно христианскому именослову, существует несколько святых с таким именем: мученик Евсевий (I век), Евсевий Никодмидийский (IV век) и отшельник, преподобный Евсевий Пустынник (IV век).

На Руси крестьяне считали, что к 7 мая следовало закончить посев овса, не смотря на погоду и состояние почвы, с этим связано название праздника.

Предки считали, что на Евсея на людей нападает маета, апатия, избавиться от которой, согласно поверьям, можно молитвой и святой водой – ею умывали лицо и руки.

Что нельзя делать 7 мая

употреблять в пищу продукты из пшеничной и ржаной муки, так как это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом;

дарить вещи из шерсти и льна, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы

рассказывать сны, увиденные в ночь с 6 на 7 мая, считается, что такие откровения способны навредить здоровью.

Кто родился 7 мая

Федор III Алексеевич (1661 год) — русский царь, сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, старший брат Петра I

Петр Чайковский (1840 год) — российский композитор, автор балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и других музыкальных жемчужин мировой музыки

Владимир Бортко (1946 год) — советский и российский режиссер

Юрий Башмет (1953 год) — советский и российский альтист, дирижер, педагог, Герой Труда России, Народный артист СССР.

Дарья Балабанова (1999 год) — российская актриса телевидения и кино

Именины 7 мая

Мужчины: Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Николай, Сергей

Женщины: Елизавета, Регина

Лунный календарь на 7 мая

Луна 7 мая находится во второй четверти, в растущей фазе. Астрологи считают, что этот день подходит для созидания и активного отдыха. Силы бьют через край, поэтому важно направить их на какую-то полезную деятельность, использовать эту возможность, чтобы переделать «зависшие» дела, решить сложные рабочие вопросы. День хорош для переговоров, торговли, бизнес-встреч и крупных покупок, а также для укрепления отношений в семье и заключения брака.

Рожденные 7 мая принадлежат к знаку Телец, их стихия — Земля. Правящая планета этого знака — Венера, поэтому ее подопечные наделены созерцательностью, эмпатией и хорошим вкусом. У таких людей хорошо развиты воображение и интеллект, они доверяют своей интуиции и предпочитают действовать так, как считают правильным. Они многим нравятся, однако в их круг друзей попасть не просто. Их тяготит неопределенность, они могут проявлять упрямство. Как и другие представители земного знака Телец, люди, именинники этого дня, практичны, заботливы, они нуждаются в том, чтобы близкие ценили их усилия, а также решения, которые они принимают.