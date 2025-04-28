Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 28 апреля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В понедельник, 28 апреля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день охраны труда, День работника скорой медицинской помощи, Пудов день и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 28 апреля и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 28 апреля

Международный праздник 28 апреля

Всемирный день охраны труда

В России и других странах 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, посвященный обеспечению безопасности на рабочем месте. Он был установлен в 2003 году по инициативе Международной организации труда (МОТ). Идея праздника перекликается с Днем памяти погибших работников, впервые проведенном в 1989 году, чтобы почтить память людей, которые получили серьезные травмы или погибли на рабочем месте. По данным МОТ, ежегодно около 2,3 млн человек становятся жертвами профессиональных заболеваний и несчастных случаев на работе. Поэтому 28 апреля по всему миру проводятся мероприятия, направленные на повышение безопасности условий труда.

Профессиональный праздник 28 апреля

День работника скорой медицинской помощи

В России 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи — профессиональный праздник специалистов, которые первыми приходят на помощь гражданам в случае плохого самочувствия. Установить его в 2020 году предложил президент России Владимир Путин, чтобы подчеркнуть вклад работников скорой в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Дата торжества выбрана не случайно — 28 апреля 1898 года в Москве появились первые станции скорой помощи и кареты для перевозки пациентов.

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Церковный праздник 28 апреля

День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

Православная церковь 28 апреля чтит памяти трех апостолов от 70-ти: Аристарха, Пуда и Трофима. Святой Аристарх был сподвижником апостола Павла и епископом сирийского города Апамеи. Святой Пуд, будучи членом римского сената, превратил свой роскошный дом в церковь, где принимал многих верующих и ближайших учеников Христа. По преданию, богослужения в этой церкви не раз проводил апостол Петр. Святой Трофим был последователем и спутником апостола Павла. Он разделял с ним все труды, радости и гонения.

Все трое были казнены при императоре Нероне вместе с апостолом Павлом.

Народный праздник 28 апреля

Пудов день

На Руси 28 апреля отмечали Пудов день — праздник пчеловодов. Владельцы пасек молились апостолу Пуду, прося помощи в делах. В этот день пчеловоды обходили свои владения, проверяя как пчелы пережили зиму, если позволяла погода, выносили ульи на улицу. По поведению пчел также судили о погоде на ближайшие несколько дней. Если насекомые громко жужжали, кружа над пасекой, ждали дождя, а если летали роем — готовились к усилению ветра.

Что нельзя делать 28 апреля

  • работать до захода солнца — к болезням и несчастьям;
  • делиться планами и сокровенными мыслями — они не сбудутся;
  • выбрасывать мусор, избавляться от старых вещей — можно «выбросить» счастье;
  • подбирать деньги с земли — к бедности.

Кто родился 28 апреля

Пенелопа Крус (1974) — испанская актриса и модель, обладательница премии «Оскар»

Терри Пратчетт (1948) — английский писатель-фантаст

Ирина Асмус (1941) — советская цирковая артистка, клоунесса

Юрий Волынцев (1932) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

Именины 28 апреля

Мужчины: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков

Женщины: Анастасия, Василиса

Лунный календарь на 28 апреля

Спутник Земли 28 апреля находится в фазе Растущей Луны. Астрологи отмечают, что этот день благоприятен для начала новых дел. Однако приступать к ним рекомендуется во второй половине лунных суток, а первую посвятить планированию. Помимо этого, во второй половине дня повышается работоспособность, что благоприятно влияет как на практическую, так и на интеллектуальную деятельность.

Люди, рожденные 28 апреля, принадлежат к созвездию Телец. Они амбициозны и предприимчивы, умеют анализировать ситуацию и извлекать из нее максимальную выгоду. В то же время именинники этого дня по природе добры и заботливы. Им важно чувствовать поддержку близких и делиться с ними своей любовью.

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