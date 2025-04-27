Какой сегодня день

В воскресенье, 27 апреля, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День российского парламентаризма, День азбуки Морзе и День вахтовика. Православные чтят память преподобного Мартина Исповедника, папы римского, и празднуют Антипасху (Красную горку). По народному календарю сегодня — Мартин Лисогон. Подробнее о событиях 27 апреля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 27 апреля

Международный праздник 27 апреля

День азбуки Морзе

В мире 27 апреля отмечается День азбуки Морзе. Именно в этот день в 1791 году родился американский изобретатель Сэмюэл Морзе, разработавший систему передачи букв и символов с помощью чередующихся знаков «точка» — «тире». Кодированный электромагнитный телеграф, получивший название Азбука Морзе или «Морзянка», был представлен в 1838 году. По сей день она широко используется военными и радиолюбителями для передачи информации. Русский вариант азбуки был принят в 1856 году. Для передачи русских букв применяли коды сходных латинских букв. Это же соответствие алфавитов позже перешло в коды буквопечатающих телеграфных аппаратов.

Праздники в России 27 апреля

День российского парламентаризма

В России 27 апреля празднуют День российского парламентаризма. Цель торжества — отметить преемственность государственных и парламентских традиций, а также привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны и их ответственности за процесс становления гражданского общества.

Праздник был установлен федеральным законом в 2012 году и приурочен к образованию Государственной Думы — первого демократического института, заложившего основы парламентаризма в России. Дума начала работу в апреле 1906 года, впоследствии она не раз распускалась и была восстановлена лишь в 1993 году. В советский период функции высшего законодательного органа были возложены на Верховный Совет СССР. Правовой статус Госдумы определен в пятой главе Конституции РФ. Согласно основному закону страны, нижняя палата парламента избирается сроком на четыре года и состоит из 450 депутатов.

День вахтовика

Также 27 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники-вахтовики. День вахтовика относительно молодой праздник, но с каждым годом он приобретает всё большую популярность. В последнее время к торжеству присоединяются уже более крупные компании и общественно-политические организации. В крупных городах проводятся семинары и лекции, посвященные организации работ вахтовым методом, а в коллективах организуют торжественные мероприятия для сотрудников, готовых трудиться по несколько недель, а то и месяцев подряд без праздников и выходных вдали от дома.

Церковные праздники 27 апреля

Антипасха (Красная горка)

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасха или Фомино воскресенье. Такое название связано с преданием об одном из 12 учеников Иисуса — апостоле Фоме. Для него Христово Воскресение наступило на неделю позже, чем для остальных апостолов, так как Фома до последнего не верил в воскресение учителя. За это он получил прозвище «Фома неверующий». Таким образом Фомино воскресенье или Антипасха стали словно бы повторением великого праздника. В народной традиции этот день известен как Красная горка. Раньше, в дохристианской Руси, торжество было связано со встречей весны и сопровождалось различными обрядами. После Крещения оно приобрело другой смысл. По сложившейся традиции на Красную горку отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших и прибрать могилы после зимы.

День памяти преподобного Мартина Исповедника

Православная церковь 27 апреля также вспоминает преподобного Мартина Исповедника, жившего в VII веке в Италии. Преподобный получил хорошее образование и поступил в клир Римской церкви. В 649 году он был избран на престол и стал седьмым папой Римским. Мартин активно боролся против еретиков и впал в немилость императора Констанса, который подослал к нему воина с приказом убить неугодного. Однако наемник тут же ослеп. После этого старца сослали на безлюдный остров в Эгейском море, а затем изменили приговор на ссылку в Херсонес Таврический (полуостров Крым). Там Мартин и скончался, изнуренный болезнью и голодом. После его мощи были с почестями перенесены в Рим.

Народный праздник 27 апреля

Мартин Лисогон

В народном календаре сегодняшний день известен как Мартин Лисогон. Согласно поверью, именно в это время лисы покидают старые норы и вырывают новые. Считалось, что после переселения лисы ненадолго становятся слепыми и глухими, поэтому их можно ловить голыми руками. У дня есть и другое название — Вороний праздник, что связано с обычаем подкармливать воронов кашей, чтобы те оберегали хозяйство. Также в праздник начиналась пора сватовства и смотрин. Обручение на Мартына Лисогона считалось хорошим знаком, сулившим молодоженам долгую и счастливую жизнь. По погодным приметам определяли, какой ждать урожай. Если день выдался теплым — год будет сытным. Если же пошел дождь — урожай пшеницы будет скудным.

Что нельзя делать 27 апреля:

прогонять со двора и обижать ворон;

обманывать и льстить другим людям;

стирать вместе вещи жены и мужа;

отказывать в помощи нуждающимся.

Кто родился 27 апреля

Сэмюэл Морзе (1791) — американский изобретатель, создатель телеграфа со специальным кодом, известным как азбука Морзе

Евгений Моргунов (1927) — советский актер, известный по роли Бывалого из троицы «Трус, Балбес и Бывалый» комедий Гайдая, заслуженный артист РСФСР

Леонид Рошаль (1933) — российский педиатр и хирург, обладатель титула «Детский доктор мира»

Валерий Поляков (1942) — российский космонавт и автор работ по проблемам космической медицины, Герой России

Александр Лазарев-младший (1967) — российский актер театра и кино, народный артист России

Стас Михайлов (1969) — российский эстрадный певец и автор песен, народный артист России

Динара Сафина (1986) — российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр

Именины 27 апреля

Мужчины: Антон, Валентин, Евстафий, Епифан, Иван, Мартин, Христофор.

Женщины: Марианна.

Лунный календарь на 27 апреля

Спутник Земли 27 апреля будет находиться в фазе убывающей Луны в созвездии Тельца. По утверждению астрологов, это время материальной стабильности. Поэтому сегодня наступает благоприятная пора для решения разных финансовых вопросов. Так, звезды благоприятствуют инвестициям, долгосрочным вкладам и решению имущественных вопросов. В то же время некоторые могут испытывать апатию и упадок сил в связи с общим снижением энергетического фона. Поэтому на сегодняшний день лучше планировать только самые неотложные дела.

Люди, рожденные 27 апреля, принадлежат к знаку Телец. Именинники этого дня остро чувствующие и отзывчивые люди, которые не остаются в стороне, если требуется их помощь. Их мысли и действия могут влиять на многие события. А твердый, решительный характер позволяет открыть любые двери и добиться высоких результатов в выбранной сфере деятельности. Представители знака ценят семейный уют, поэтому чаще предпочитают проводить время в кругу семьи, нежели в шумных компаниях.