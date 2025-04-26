Какой сегодня день

В субботу, 26 апреля, отмечают сразу несколько праздников. В эту дату в России и мире вспоминают об аварии на Чернобыльской АЭС, чествуют сметчиков и ветеринарных врачей. Православные чтят память святой мученицы Фомаиды Египетской, пострадавшей в V веке за веру. По народному календарю сегодня — Фомаида Медуница. Подробнее о событиях 26 апреля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 26 апреля

Международный праздник 26 апреля

Международный день ветеринарного врача

В мире сегодня отмечается Международный день ветеринарного врача. Ежегодно он проходит в последнюю субботу апреля. Инициаторами праздника в 2000 году выступили представители Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA) с целью подчеркнуть значимость работы специалистов этой области и повысить осведомленность об их вкладе в общественное здравоохранение. Ведь ветеринары занимаются не только лечением домашних питомцев, но и предотвращают опасные эпидемии среди животных, которые могут передаваться человеку. Каждый год в честь праздника проводятся круглые столы и форумы, в ходе которых ветеринары могут поделиться опытом с коллегами, а также бесплатные консультации для владельцев домашних животных.

Праздники в России 26 апреля

День участников ликвидации последствий радиационных аварий

В России 26 апреля чествуют участников ликвидации последствий радиационных аварий и чтят память жертв подобных катастроф. Памятная дата установлена в 1993 году, а в 2012 году получила свое нынешнее название. Число выбрано неслучайно — 26 апреля 1986 года произошла самая известная техногенная катастрофа современности — авария на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва был полностью разрушен атомный реактор, а в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Ежегодно в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия и акции в память о погибших и в знак признательности ликвидаторам аварий. Также сегодня проходит Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, провозглашенный в 2016 году резолюцией ООН.

День сметчика

На эту же дату приходится профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с расчетом затрат на разные виды работ, — День сметчика. И хотя праздник не имеет официального статуса, на предприятиях и в организациях поздравляют сметчиков с торжеством, отмечая важность их труда. Ведь от точности расчетов зависит финансовое обеспечение проекта, на сколько эффективно и своевременно он будет выполнен.. Выбор даты связан с принятием в 2000 году Государственных сметных нормативов (ГЭСН), которые сегодня являются основой для составления смет.

Церковный праздник 26 апреля

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской

Православная церковь 26 апреля чтит память святой мученицы Фомаиды Египетской, жившей в V веке в Александрии. Фомаида родилась в христианской семье и с детства отличалась благочестием. По обычаю в 15 лет девушку выдали замуж. Она поселилась в доме мужа, где ее приняли как родную. Согласно преданию, однажды свекра попутал бес и он воспылал греховной страстью к супружнице сына. Получив отказ, он убил девушку. По утру, осознав содеянное, он потребовал для себя смертной казни. Фомаиду похоронили в усыпальнице местного монастыря. Позже ее мощи перенесли в Константинополь. В церковной традиции святая стала покровительницей тех, кто стремится к духовной чистоте и преодолению соблазнов.

Народный праздник 26 апреля

Фомаида Медуница

В народном календаре сегодняшний день известен как Фомаида Медуница. На Руси его связывали с пробуждением природы и сбором первых весенних трав, прежде всего, медуницы. По поверьям, в праздник растение приобретало особую целебную силу. Из медуницы готовили разные отвары и снадобья, которые использовали при простуде и для укрепления организма после долгой зимы. Также на Фомаиду начинали собирать первые побеги щавеля и готовить традиционные щи, которые считались кладезем витаминов. По приметам дня определяли, какая погода будет в предстоящем сезоне. Если уже распустился дуб, ждали жаркого засушливого лета. Ясное звездное небо в эту ночь сулило обильный урожай.

Что нельзя делать 26 апреля:

засматриваться на женщин и проявлять к ним неуважение;

принимать гостей и самим ходить в гости;

проявлять дурные мысли и поступки;

отправляться в дальние поездки.

Кто родился 26 апреля

Марк Аврелий (121) — римский император (161-180), вошел в историю не только как правитель, но и как выдающийся философ

Мария Медичи (1575) — жена короля Франции Генриха IV и королева-регентша при своем несовершеннолетнем сыне, будущем короле Людовике XIII

Владислав Дворжецкий (1939) — советский актер театра и кино, известный по фильмам «Капитан Немо» и «Земля Санникова»

Святослав Бэлза (1942) — российский музыковед, ведущий на телеканале «Культура», народный артист России

Дмитрий Киселев (1954) — российский журналист и телеведущий, генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня»

Анна Старшенбаум (1989) — российская актриса

Именины 26 апреля

Мужчины: Артамон (Артемон), Георгий, Дмитрий, Елеферий, Мартирий, Феодосий.

Женщины: Фомаида.

Лунный календарь на 26 апреля

Спутник Земли 26 апреля будет находиться в фазе убывающей Луны в знаке Овен. По утверждению астрологов, это благоприятный день для любых «земных» дел: от починки крана до ремонта квартиры и покупки автомобиля. Также полезно позаботиться о своем здоровье. Поскольку в этот период энергия идет на спад, не стоит начинать важных дел, также следует сократить физические и психологические нагрузки. Если никаких особых планов на субботу нет, то рекомендуется посвятить выходной отдыху или общению с друзьями и близкими.

Люди, рожденные 26 апреля, принадлежат к знаку Телец. Именинники этого дня многогранные и всесторонне развитые личности, которые обладают тонким чутьем и эрудицией. Они честны, справедливы и стремятся защищать интересы общества, умея сплотить людей ради общей цели. Волевой, решительный характер позволяет им выстоять перед любыми испытаниями. В отношениях с окружающими представители знака отзывчивы и гостеприимны, благодаря чему у них всегда много друзей и единомышленников.