Какой сегодня день

В пятницу, 25 апреля, отмечают сразу несколько праздников. В эту дату празднуют День дочери, а также вспоминают о борьбе с малярией и открытии ДНК. Православные чтят память святого исповедника Василия Парийского, пострадавшего в VIII ве­ке в период иконоборчества. По народному календарю сегодня — Василий Парильщик. Подробнее о событиях 25 апреля и о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 25 апреля

Международные праздники 25 апреля

Всемирный день борьбы против малярии

Ежегодно 25 апреля отмечается Всемирный день против малярии. Праздник учрежден государствами-членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2007 году. Цель торжества — напомнить о существовании опасного заболевания, которое каждый год уносит жизни сотен тысяч человек, и мобилизовать усилия для борьбы с ним. Согласно данным ВОЗ, наиболее всего малярии подвержены жители стран Африки и некоторых районов Азии. Переносчиками малярии являются более 30 видов комаров Anopheles. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, увеличением размеров печени и селезенки. Между тем, малярия поддается профилактике и лечению. Праздник позволяет поделиться накопленным опытом и поддержать научные исследования в данной области.

Международный день ДНК

На эту же дату приходится Международный день ДНК, основанный в знак признания важности такой науки как генетика. Впервые о ней заговорили в начале ХХ века, а 25 апреля 1953 года в британском журнале Nature были опубликовали первые результаты исследования структуры молекулы ДНК, в которой хранится генетическая информация о человеке. Исследование стало сенсацией в научном мире. Впоследствии эту дату выбрали в качестве Международного дня ДНК. Ежегодно к ней приурочены научные форумы, конференции и лекции. В России праздник впервые отметили в 2009 году в стенах Красноярского государственного медицинского университета. Затем к торжеству присоединились и другие вузы, а также научные и медицинские центры страны.

Праздник в России 25 апреля

День дочери

В России сегодня отмечают День дочери. Торжество не имеет официального статуса, и точно сказать, когда в нашей стране стали его праздновать, довольно сложно. Предположительно, специальный день, посвященный дочерям, появился в 2017 году вслед за другими семейными праздниками в честь матерей, отцов, сыновей, бабушек и дедушек. Главный посыл торжества заключается в преемственности поколений, любви и заботе о близких. В этот день родители стремятся провести больше времени со своими дочерьми, сколько бы лет им не было, порадовать их подарками и вкусными угощениями. Подобный день существует в других странах мира и часто имеет социальную направленность. Например в Индии праздник призван обратить внимание на проблемы девочек в обществе и необходимость предоставления им равных возможностей наряду с мальчиками.

​Церковный праздник 25 апреля

День памяти святого исповедника Василия Парийского

Православная церковь 25 апреля вспоминает святого исповедника Василия Парийского, жившего в VIII ве­ке в городе Парий (ныне — деревня Кемер в Турции). Горожане почитали его как истинного пастыря и избрали епископом. В период иконоборчества в правление византийского императора Константина V Василий от­ка­зал­ся под­пи­сать по­ста­нов­ле­ние Иерийского собора 754 года об уни­что­же­нии икон. За свою позицию он пре­тер­пел немало лишений, но остался верен православному вероисповеданию. Позднее Церковь причислила епископа к лику святых. С принятием христианства Василия Парийского стали почитать на Руси. В день памяти святого народ ходил в церковь. В молитвах, обращенных к нему, люди просили исцелить их от болезней и укрепить веру.

Народный праздник 25 апреля

Василий Парильщик

В народном календаре сегодняшний день известен как Василий Парильщик. Такое название связано с тем, что ближе к концу апреля солнце уже хорошо прогревало почву и крестьяне могли приступать к посевным работам. С праздником связано немало пословиц и поговорок: «Антип Водогон воду льет, а Василий землю парит», «Весна на Василия землю парит, да земле пару поддает». Большое внимание уделяли домашней скотине. Животных нужно было хорошо накормить, обмыть и вычесать. Это обещало хороший приплод и достаток в доме. Также день считался благоприятным для банных процедур. В деревнях уже с утра начинали топить бани и готовить веники. По приметам дня определяли погоду. Если береза дает много сока, значит сезон будет дождливым. А если вовсю припекает солнце — к хорошему урожаю хлеба.

Что нельзя делать 25 апреля:

ругаться, сквернословить, допускать плохие мысли и поступки;

делать уборку дома, чтобы не разбудить домового;

отправляться на рыбалку или охоту, так как добычи не будет;

ходить в ношеной одежде, иначе могут вернуться старые проблемы.

Кто родился 25 апреля

Гульельмо Маркони (1874) — итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат

Андрей Колмогоров (1903) — советский математик, один из крупнейших ученых XX века, академик АН СССР

Элла Фицджеральд (1917) — американская джазовая певица, лауреат премии «Грэмми», при жизни певицы пластинки с ее записями были проданы тиражом 40 млн копий

Юрий Яковлев (1928) — советский актер театра и кино, народный артист СССР

Аль Пачино (1940) — американский актер, режиссер и сценарист, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус»

Владимир Жириновский (1946) — российский политик, основатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР)

Владислав Третьяк (1952) — российский хоккеист, игравший на позиции вратаря, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России

Именины 25 апреля

Мужчины: Василий, Давид, Иван, Исаак.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 25 апреля

Спутник Земли 25 апреля будет находиться в фазе убывающей Луны в знаке Овен. По утверждению астрологов, этот период характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Поэтому важные переговоры и дела, требующие точности, лучше отложить на другое время. Также следует уменьшить физические и психические нагрузки. Еще сегодня важно сторониться конфликтов как в делах бизнеса, так и в личных отношениях, поскольку в последний рабочий день недели повышается вероятность ссор и расставаний.

Люди, рожденные 25 апреля, принадлежат к знаку Телец. Именинники этого дня яркие, харизматичные личности, обладающие твердым, волевым характером и блестящим интеллектом. При этом в них с рождения заложены большие творческие задатки, которые позволяют им креативно подходить к решению любых задач. Несмотря на присущий апрельским Тельцам идеализм, они снисходительны к своим близким, однако в профессиональной сфере часто бескомпромиссны и требовательны.