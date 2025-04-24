Какой сегодня день

В четверг, 24 апреля, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день солидарности молодежи, День памяти жертв геноцида армян и День российского стоматолога. Православные чтят память священномученика Антипы Пергамского, ученика Иоанна Богослова.

По народному календарю сегодня — Антип Водогон. Подробнее о событиях 24 апреля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 24 апреля

Международные праздники 24 апреля

Международный день солидарности молодежи

В мире 24 апреля проходит Международный день солидарности молодежи. Праздник отмечают с 1957 года по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи. Дата приурочена к последнему заседанию Бандунгской конференции азиатских и африканских стран, на которой были сформулированы десять принципов мирного сосуществования государств. После распада Советского Союза популярность праздника практически сошла на нет. Однако в России появился свой, национальный День молодежи, который ежегодно отмечается в последнюю субботу июня.

День памяти жертв геноцида армян

Также 24 апреля по всему миру чтут память армян, пострадавших в Османской империи в результате геноцида 1915-1923 годов. Тогда в стране проживали около полутора миллиона представителей армянского населения, исповедующих христианство. В результате масштабных репрессий по разным оценкам погибли от 600 тыс. до 1,2 млн этнических армян. Многие были насильно обращены в ислам или вынуждены были бежать из страны. Геноцид армян официально признали более 30 стран мира, включая Россию. Турецкие власти это явление до сих пор отрицают.

Праздник в России 24 апреля

День российского стоматолога

В России ежегодно 24 апреля отмечается День российского стоматолога. Этот день посвящен стоматологической отрасли медицины и всем специалистам, занимающимся лечением и протезированием зубов. История праздника связана с именем священномученика Антипы, которого церковь вспоминает в этот день. Святой прославился не только как великий проповедник христианского учения, но и как целитель зубных болезней. Раньше при зубных заболеваниях на Руси обращались с молитвами именно к святому Антипу. С появлением же стоматологии исцеление от зубной боли больше не считается чудом, так как всегда можно обратиться за квалифицированной помощью к врачам-стоматологам.

​​Церковный праздник 24 апреля

День памяти священномученика Антипы Пергамского

Православная церковь 24 апреля чтит память священномученика Антипы, ученика Иоанна Богослова, епископа Пергамской церкви. Антип жил в I веке и возглавлял христианскую общину Пергама — одного из крупнейших городов Малой Азии, известного своей библиотекой, научными школами и развитой медициной. Однако наряду с этим там продолжались жертвоприношения и поклонение идолам. Антип открыто обличал языческую религию, приведя ко Христу множество горожан. В итоге храмы Пергама начали пустеть. Это вызвало резкое недовольство жрецов. Обвиненный в подрыве религиозных устоев, святой был схвачен и подвергнут пыткам. Но даже перед лицом смерти он продолжал молиться, став примером стойкости и веры.

Народный праздник 24 апреля

Антип Водогон

В народном календаре день 24 апреля получил название Антип Водогон. Обычно на этот период приходился пик весеннего половодья, что и дало название празднику. В народе считали, что святой Антип освобождает реки ото льда, и приговаривали: «Антип воду распустил», «Была бы водица, а хлеб народится». Если же к этой дате водоемы оставались скованными, это сулило неплодородный год. В то же время день считался неблагоприятным для некоторых полевых работ. Семена на Антипа даже не брали в руки, так как, согласно поверьям, растения не приживутся. По приметам дня определяли погоду. Дождь в этот день сулил изобилие грибов, а распустившаяся верба предвещала теплый сезон и хороший урожай.

Что нельзя делать 24 апреля:

мыть окна, зеркала и заниматься рукоделием;

пересчитывать деньги, чтобы избежать убытков;

стирать детские вещи, иначе можно «смыть» здоровье ребенка;

затевать дурное, по поверьям, зло вернется с удвоенной силой.

Кто родился 24 апреля

Барбара Стрейзанд (1942) — американская певица и актриса, обладательница двух «Оскаров» и премии «Грэмми»

Жозеп Боррель (1947) — испанский политик, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности (2019-2024)

Жан-Поль Готье (1952) — французский модельер, основатель модного дома Jean-Paul Gaultier

Оксана Арбузова (1972) — российская актриса, жена актера и сценариста Ивана Охлобыстина

Ирина Чащина (1982) — российская гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр

Юлианна Караулова (1988) — российская певица и телеведущая

Именины 24 апреля

Мужчины: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 24 апреля

Спутник Земли 24 апреля будет находиться в фазе убывающей Луны в знаке Рыбы. По утверждению астрологов, это достаточно пассивный день, что связано с понижением энергии и активности в данную лунную фазу. Провести его желательно в покое и одиночестве. Начинать ничего нового в этот период не рекомендуется, лучше завершить начатые дела. Сегодня нужно беречь себя от перенапряжения и избегать случайных контактов, так как они могут обернуться неприятными неожиданностями.

Люди, рожденные 24 апреля, принадлежат к знаку Телец. Именинников этого дня отличают решительность, твердость и волевой характер. При этом они обладают спокойным темпераментом, в общении, как правило, кротки и миролюбивы. Однако чрезмерная осторожность и мягкость порой мешают им уверенно идти вперед. Те же представители знака, которые не боятся выйти за рамки привычного, обычно достигают больших профессиональных высот.