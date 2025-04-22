Какой сегодня день

Во вторник, 22 апреля, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день Матери-Земли, День открытия Бразилии и День старого программиста в России. Православные чтят память преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита. По народному календарю сегодня — Вадим Ключник. Подробнее о событиях 22 апреля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 22 апреля

Международные праздники 22 апреля

Международный день Матери-Земли

В мире 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Праздник провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН с целью напомнить о тесной взаимосвязи экосистем Земли и деятельности человека. История даты неразрывно связана с именем американского биолога и фермера Стерлинга Мортона, который родился в этот день и прославился тем, что по его инициативе стали проводить День посадки деревьев. Акция была подхвачена и в других странах. Сегодня каждый год в разных городах проходят субботники по уборке территорий и высадка деревьев. По традиции все желающие также принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

День открытия Бразилии

На эту же дату приходится День открытия Бразилии. Знаменательное событие произошло 22 апреля 1500 года, когда исследователь из Португалии Педру Алвариш Кабрал достиг ранее неизвестных европейцам берегов. С момента открытия эта территория много десятилетий оставалась колонией Португалии. После обретения независимости праздник стали широко отмечать в Латинской Америке. С большим размахом празднования проходят в Рио-де-Жанейро и Порту-Сегуру, где ежегодно организуют красочные карнавалы и другие мероприятия.

Праздник в России 22 апреля

День старого программиста

В России свой профессиональный праздник отмечают программисты первых выпусков, которые начали осваивать программирование еще в советское время. Тогда специальность была известна под номером 2204 — программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Именно это число, которое соответствует цифровому обозначению даты 22 апреля, и легло в основу праздника. И хотя сегодня День программиста празднуется в другой день, 22 апреля до сих пор в шутку называют Днем старого программиста.

​​Церковный праздник 22 апреля

День памяти преподобномученика Вадима Персидского

Православная церковь 22 апреля вспоминает преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита, и семь его учеников. Святой жил в IV веке в Персии, где был основателем и настоятелем монастыря. Во время гонений на христиан вместе с семью учениками он был схвачен и заключен в темницу. Праведников подвергли мучительным истязаниям, которые длились несколько месяцев. Несмотря на тяжелые испытания, мученики остались непоколебимы в своей вере. Их стойкость произвела большое впечатление на местных жителей. Многие из них впоследствии обратились в христианство. После долгих страданий по указу правителя Вадим Персидский был предан казни.

Народный праздник 22 апреля

Вадим Ключник

В народной традиции сегодняшний день известен как Вадим Ключник. Такое название связано с традицией ходить к природным источникам, которые весной насыщались особой живительной силой. Считалось, что в эту пору сам святой архимандрит Вадим открывает ключи от родников и колодцев, чтобы напоить землю весенней водой. Водой из источников орошали землю и поили скот. С утра и сами крестьяне стремились сделать глоток родниковой воды, чтобы прибавить бодрости и здоровья. По традиции на Вадима Ключника также выгоняли скот на луга, где уже появлялась свежая трава. А деревенские целители отправлялись на сборы мать-и-мачехи. По приметам дня судили о погоде. Согласно наблюдениям, красные облака сулят ветреную погоду, тучи — дождливую.

Что нельзя делать 22 апреля:

смотреться в зеркало вместе с кем-либо;

пользоваться чужим носовым платком;

громко говорить и браниться у воды;

поздно вставать и сидеть без дела.

Кто родился 22 апреля

Генри Филдинг (1707) — английский писатель и драматург

Иммануил Кант (1724) — немецкий философ

Владимир Набоков (1899) — русский и американский писатель

Ирина Зарубина (1907) — российская актриса, народная артистка РСФСР

Иван Ефремов (1908) — советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст

Джек Николсон (1937) — американский актер, обладатель трех «Оскаров»

Именины 22 апреля

Мужчины: Вадим, Гавриил.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 22 апреля

Спутник Земли 22 апреля будет находиться в фазе убывающей Луны в знаке Водолей. По утверждению астрологов, это время благоприятно для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием, получением новых знаний, а также вопросами здоровья. В деловой сфере день относительно пассивный. Рекомендуется продолжать уже начатые дела. Новые проекты и важные встречи лучше отложить до следующей фазы лунного месяца.

Люди, рожденные 22 апреля, принадлежат к знаку Телец. Именинники этого дня предприимчивые и амбициозные личности, которые точно знают, что они хотят, и обладают необходимой целеустремленностью для достижения намеченных целей. Представители знака могут умело руководить как небольшим коллективом, так и целым предприятием. Этому способствуют их хорошие организаторские способности и практичность. Однако порой им необходимо держать под контролем свои сильные внутренние побуждения и эмоции, чтобы избежать конфликтов с коллегами и близкими.