Какой сегодня день

В понедельник, 14 апреля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день футбольного вратаря, Великий понедельник, Марья — зажги снега и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 14 апреля и делятся советами астрологов на день.

Праздники 14 апреля

Международный праздник 14 апреля

Международный день футбольного вратаря

Во многих странах 14 апреля отмечается Международный день футбольного вратаря. В этот неофициальный праздник коллеги и болельщики чествуют игроков, которые держат последнюю линию обороны. На вратаря рассчитывают все члены команды, ведь рваться к победе гораздо проще, если знаешь, что тыл надежно защищен. От его надежности и эффективности во многом зависит исход матча, особенно если он завершается серией пенальти.

Церковные праздники 14 апреля

Великий понедельник

Православная церковь 14 апреля отмечает Великий понедельник — первый день Страстной седмицы, предваряющей Пасху. В этот день на богослужениях вспоминают притчу о бесплодной смоковнице. По легенде, возвращаясь в Иерусалим Иисус проголодался и захотел поесть смокв (плоды фигового дерева). Однако на растущем у дороги дереве не оказалось ни одного плода. Тогда Спаситель сказал: «Да не будет же от тебя плода вовек!», и дерево засохло. Считается, что смоковница — это аллегория человеческой души. Когда придет время встретиться с Богом, она не должна оказаться пустой и бесплодной.

Также в этот день вспоминают ветхозаветного пророка Иосифа. Он был продан работорговцам собственными братьями и увезен в Египет. Там юноша смог добиться высокого положения и стал приближенным фараона. Позднее он вновь встретился со своими братьями и простил их, а также спас свою семью от голода. В богослужении Великого понедельника Иосиф воспринимается как ветхозаветный прообраз Христа, ведь, как и сын Божий, он пережил предательство самых близких, но не стал мстить, выбрав путь милосердия.

День памяти преподобной Марии Египетской

Также 14 апреля верующие чтут память преподобной Марии Египетской, жившей в V–IV веках. По преданию, она рано покинула родительский дом и стала вести распутный образ жизни. Так продолжалось до тех пор, пока Мария не присоединилась к группе паломников направлявшихся в Иерусалим. По прибытии она попыталась войти в храм, однако ее остановила невидимая сила. Осознав, что Бог не пускает ее за нечистоту, Мария раскаялась и поклялась искупить свои грехи. После этого ей было дозволено войти.

После молитвы в храме бывшая блудница удалилась в пустыню, где провела 50 лет в молитве и посте. Незадолго до смерти она встретила святого старца Зосиму и приняла от него причастие. Впоследствии он же похоронил Марию в пустыне.

Народный праздник 14 апреля

Марья — зажги снега

На Руси 14 апреля отмечали праздник с необычным названием Марья — зажги снега. К этому дню солнце всё чаще выглядывало из-за туч, и оставшийся снежный покров ярко сверкал на светы. Другое наименования праздника «Марья — пустые щи» объясняется тем, что к середине весны запасы провизии у крестьян подходили к концу, и варить густые щи уже не получалось. В этот день также угощали кашей и молоком домового, который, по поверьям, выходил из зимней спячки.

Что нельзя делать 14 апреля:

ссориться с близкими — помириться будет трудно;

мужчинам строить планы на будущее — они не сбудутся;

резать хлеб ножом — к ссоре с другом.

Кто родился 14 апреля

Кристина Асмус (1988) — российская актриса театра и кино

Эдриен Броуди (1973) — американский актер и продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Сезар»

Петр Мамонов (1951) — русский рок-музыкант, актер и поэт, создатель группы «Звуки Му»

Лидия Вертинская (1923) — советская и российская актриса, художница

Именины 14 апреля

Мужчины: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Сергей

Женщины: Мария

Лунный календарь на 14 апреля

Спутник Земли 14 апреля находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что это день отдыха и восстановления сил. По возможности рекомендуется отложить всю срочную работу и посвятить время заботе о себе. Это может быть прогулка на свежем воздухе, массаж, ароматерапия или просто спокойный вечер в приятной компании. Главное, чтобы занятие доставляло удовольствие и дарило энергию, а не отнимало ее.

Люди, рожденные 14 апреля, принадлежат к созвездию Овен. Именинники этого дня дисциплинированы и ответственны, однако также способны на бунт и противостояние системе. Они обладают острым умом и выдающимися творческими способностями, но им сложно работать в команде — позиция ведомого тяготит их так же сильно, как и роль лидера.