Какой сегодня день

В пятницу, 11 апреля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и День Конституции Республики Крым. Православные чтят память священномученика Марка, епископа Арефусийского, пострадавшего за веру в IV веке. По народному календарю сегодня — Берещенье. Подробнее о событиях 11 апреля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 11 апреля

Международные праздники 11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Во всем мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (англ. International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Праздник установлен в память об интернациональном восстании узников лагеря Бухенвальд, которое произошло в этот день в 1945 году. Лагерь начал действовать в 1937 году, вскоре став одним из крупнейших в Германии. К окончанию Второй мировой войны он имел 66 филиалов. За восемь лет существования через него прошло около 240 тыс. узников. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей, гетто и тюрем.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

На эту же дату приходится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (англ. World Parkinson’s Day). Международная дата установлена по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общественности о данном заболевании и мерах поддержки страдающих от этого тяжелого заболевания, которое приводит к нарушению координации движений и потере равновесия. Чаще всего недугу подвержены люди старше 60 лет. Болезнь названа по имени английского врача Джеймса Паркинсона, впервые описавшего ее основные симптомы. Знаменитый хирург родился 11 апреля 1755 года. Впоследствии праздник приурочили к дню его рождения.

Праздник в России 11 апреля

День Конституции Республики Крым

В России сегодня отмечают День Конституции Республики Крым. Основной закон субъекта был принят Государственным Советом республики 11 апреля 2014 года, спустя почти месяц после вхождения полуострова в состав РФ. Принятие документа завершило этот процесс на законодательном уровне. Основные положения Конституции изложены в первых главах, где Крым провозглашается демократической республикой в составе Российской Федерации, а основным источником власти признается многонациональный народ полуострова.

Церковный праздник 11 апреля

День памяти священномученика Марка, епископа Арефусийского

Православная церковь 11 апреля вспоминает сирийского священномученика Марка, епископа Арефусийского, пострадавшего в IV веке за веру в Христа при римском императоре Юлиане Отступнике. Святой боролся с язычниками и еще при предшественнике Юлиана Константине Великом построил храм на месте языческого капища. При новом правителе, установившем гонения на христиан, было приказано схватить священнослужителя, но верующие укрыли его. Тогда император повелел пытать всех христиан. Пожилой епископ не смог выдержать этого и сдался властям. Несмотря на возраст, его подвергли жесточайшим пыткам. Он стойко перенес все испытания, обратив в веру своей стойкостью многих горожан. Испуганные слуги императора вынуждены были отпустить старца. Он вернулся в свой храм, где мирно служил до своей кончины.

Народный праздник 11 апреля

Берещенье

На Руси этот день был посвящен любимому в народе дереву — березе. В народном календаре он известен как Берещенье. Такое название праздник получил благодаря древнему обычаю почитания березы. В Берещенье было принято проверять деревья на сочность и собирать березовый сок. Свежим соком или отваром из него поили больных и лечили разные болезни. Также в старину деревьям часто рассказывали о своих бедах или просили совета. А незамужние девушки завязывали ленты на ветках березы ленты, чтобы привлечь суженого. Согласно поверьям, чья ветка первой зацвела, та первой и выйдет замуж. По березам судили и о погоде. Если дерево дает много сока — лето будет сырым. А сережки, распустившиеся на березе, — к сухому лету.

Что нельзя делать 11 апреля:

сушить белье на улице;

вплетать в косы белые ленты;

хранить вещи под кроватью;

разрешать гостям мыть после себя посуду.

Кто родился 11 апреля

Мария Милославская (1625) — русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича

Эмиль Кио (1894) — российский артист цирка, основатель династии иллюзионистов

Николай Девятков (1907) — российский ученый в области электроники, академик

Георгий Ярцев (1948) — российский футболист и футбольный тренер, заслуженный тренер России

Валерий Гаркалин (1954) — российский актер театра и кино, народный артист России

Сергей Лукьяненко (1968) — российский писатель-фантаст

Именины 11 апреля

Мужчины: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 11 апреля

Спутник Земли 11 апреля будет находиться в фазе растущей Луны в знаке Весы. В этот период продолжается активный рост Луны. Для этой фазы свойственен еще более значительный подъем энергии и внутренних сил, также заметно повышается активность. По утверждению астрологов, это благоприятное время для осуществления ранее запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем, а также для физических нагрузок. Позитивные изменения ожидаются и в других сферах, как в личном плане, так и в деловом.

Люди, рожденные 11 апреля, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня прирожденные идеалисты и мечтатели, обладающие сильным и решительным характером. Представители созвездия всегда полны оригинальных идей, свежих решений и богатым воображением. Наиболее комфортно они ощущают себя в командной работе, где часто занимают лидерские позиции. При этом слава и престиж для них находятся далеко не на первом месте.