Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 10 апреля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В четверг, 10 апреля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день топ-менеджера, День братьев и сестер, Иларион — выверни оглобли и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 10 апреля и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 10 апреля

Международный праздник 10 апреля

Международный день топ-менеджера

Во второй четверг апреля во многих странах отмечается Международный день топ-менеджера — неофициальный праздник всех руководителей высшего звена. В 2025 году он выпадает на 10 апреля. Он был учрежден в 2009 году на XI Международном конгрессе «Инновационная экономика и качество управления» в Москве.

Главная цель торжества — подчеркнуть заслуги управленцев, ведь именно от их решений зависит судьба организации. Круг обязанностей у таких людей обширен, а ответственность очень высока, поэтому, несмотря на высокую зарплату, далеко не каждый согласится на работу топ-менеджером. Однако грамотный руководитель — настоящий подарок для любой компании.

Семейный праздник 10 апреля

День братьев и сестер

В России и других странах 10 апреля отмечается День братьев и сестер. Идейным вдохновителем праздника стала американка Клаудия Эварт. В юности она потеряла брата и сестру, а став старше решила почтить их память особым образом. В 1995 году она объявила о создании собственного фонда и учреждении нового семейного праздника.

В 2000 году День братьев и сестер получил официальный статус на территории США, а позже обрел популярность и в других странах. Он служит напоминанием о ценности семейных уз и важности дружбы, возникающей между детьми из одной семьи.

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Церковный праздник 10 апреля

День памяти Илариона Нового

Православная церковь 10 апреля чтит память Илариона Нового, игумена Пеликитского, жимвшего в VIII веке. По преданию, он с ранних лет посвятил себя служению Богу, и за свою праведность был поставлен игуменом Пеликитского монастыря. Он также был удостоен дара чудотворения. По молитвам святого расступились воды рек, в засуху проливался дождь, а дикие звери отходили от полей. Иларион принял мученическую смерть во времена расцвета иконоборческой ереси. За поклонение иконам он и послушники его монастыря были жестоко убиты, а их обитель подверглась разорению.

Народный праздник 10 апреля

Иларион — выверни оглобли

На Руси 10 апреля отмечали праздник с необычным названием Иларион — выверни оглобли. К этому времени жители деревень пересаживались с саней на телеги — отсюда и пошло выражение, ставшее наименованием торжества. Особое внимание 10 апреля уделяли мать-и-мачехе. Предки верили, что этот цветок обладает целебными свойствами. Его использовали в лечебных отварах и настойках, а сухие цветки носили в мешочке как оберег от одиночества. Однако на Илариона жители деревень только присматривались к местам, где росла мать-и-мачеха, но не рвали ее. Считалось, что сбор можно начинать только после Пасхи.

Что нельзя делать 10 апреля:

  • ссориться с близкими — конфликт затянется;

  • хлопать дверьми — можно потревожить домового и навлечь на себя беду;

  • выворачивать карманы — к потере достатка.

Кто родился 10 апреля

Александр Еременко (1980) — российский хоккеист, двукратный чемпион мира

Елена Подкаминская (1979) — российская актриса театра и кино

Маргарита Суханкина (1964) — советская и российская оперная и эстрадная певица

Стивен Сигал (1952) — американский и российский актер, сценарист, продюсер, режиссер

Белла Ахмадулина (1937) — советская и российская поэтесса, писательница и переводчица

Именины 10 апреля

Мужчины: Василий, Иван, Иларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан

Женские именины 10 апреля не отмечаются

Лунный календарь на 10 апреля

Спутник Земли 10 апреля находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что это спокойный день, не предназначенный для активной работы. Его рекомендуется посвятить неспешном решению текущих вопросов и бытовым делам. Новые проекты лучше не начинать, так как они с высокой вероятностью не принесут желаемого результата.

Люди, рожденные 10 апреля, принадлежат к созвездию Овен. Они решительны, уверены в себе и прямолинейны. Именинники этого дня не боятся тяжелой работы и не отступают перед трудностями, если четко знают, к какому результату стремятся. Такие люди быстро принимают решения и не колеблются в сложных ситуациях, что делает их хорошими руководителями.

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