Какой сегодня день

В среду, 9 апреля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День работников клининговой отрасли, Матрена Настовица и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 9 апреля и делятся советами астрологов на день.

Праздники 9 апреля

Профессиональный праздник 9 апреля

День работников клининговой службы

В России 9 апреля отмечается День работников клининговой службы — профессиональный праздник специалистов, которые занимаются уборкой помещений. Дата для него была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1699 году Петр I подписал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору на улицы и переулки». Несмотря на то, что клининг в нашей стране появился лишь в 1990-х годах, этот документ можно считать отправной точкой в российской сфере профессиональной уборки.

Церковный праздник 9 апреля

День памяти Матроны Солунской

Православная церковь 9 апреля чтит память святой мученицы Матроны Солунской. Она была служанкой знатной еврейки по имени Пантилла. Девушка была христианкой, но молилась Богу в тайне, чтобы не привлекать внимание госпожи. Каждый день Пантилла ходила в синагогу. Матрона провожала ее до дверей, а затем уходила молиться в храм и возвращалась к окончанию иудейской службы.

Однажды в преддверии Пасхи она не успела прийти обратно к синагоге, и другие слуги донесли на нее. После этого Пантилла велела избивать Матрону палками, и через несколько дней мучений святая скончалась. Чтобы ее не обвинили в убийстве, женщина приказала скинуть тело мученицы с обрыва. В начале IV века епископ Солунский велел перенести мощи Матроны в Фессалонику, где соорудили храм в ее честь.

Народный праздник 9 апреля

Матрена Настовица

На Руси 9 апреля отмечали Матерну Настовицу или Полурепицу. Первое название праздника связано с погодными особенностями, так как к этому времени снег под воздействием солнечных лучей покрывался толстой ледяной коркой, настом. Второе название возникло из-за того, что в этот день жители деревень делили оставшиеся запасы репы на две части: одна для еды, а вторая — для будущей посадки. В праздник было принято заниматься уборкой и другими домашними хлопотами. Вечером во дворе разводили большой костер, в котором сжигали все ненужные вещи и мусор.

Что нельзя делать 9 апреля:

ссориться с близкими — конфликт затянется надолго;

менять постельное белье — к неудачам;

бездельничать — к финансовым трудностям;

сплетничать, лгать, очернять других — весь негатив вернется в двойном объеме.

Кто родился 9 апреля

Кристен Стюарт (1990) — американская актриса

Альбина Джанабаева (1979) — российская певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы «ВИА Гра»

Елена Кондулайнен (1958) — советская и российская актриса, певица, Заслуженная артистка России

Жан-Поль Бельмондо (1933) — французский актер театра и кино

Именины 9 апреля

Мужчины: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Павел

Женщины: Матрона

Лунный календарь на 9 апреля

Спутник Земли 9 апреля находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что это спокойный день, который следует посвятить анализу своих поступков и эмоций. Он благоприятен для различных духовных и психологических практик, направленных на рефлексию. Новые дела в эти лунные сутки начинать не стоит — результат может оказаться непредсказуемым.

Люди, рожденные 9 апреля, принадлежат к созвездию Овен. Они харизматичны и обаятельны, любят веселье и не прочь провести время в большой компании. В то же время именинники этого дня ответственны и прагматичны. Им не нужно лишний раз напоминать об их обязанностях или данных обещаниях — всё будет сделано в срок и в лучшем виде.