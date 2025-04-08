Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 8 апреля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Во вторник, 8 апреля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День российской анимации, День военных комиссариатов, Гавриил Благовест и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 8 апреля и делятся советами астрологов на день.

Праздники 8 апреля

Российский праздник 8 апреля

День российской анимации

В нашей стране 8 апреля отмечается День российской анимации, посвященный самому красочному направлению отечественного кинематографа. Праздник был установлен в 2022 году по указу президента РФ, чтобы подчеркнуть выдающуюся роль анимационного искусства в современной культуре.

Дата торжества выбрана не случайно, ведь 8 апреля (26 марта по старому стилю) 1912 года состоялась премьера первого российского мультфильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Картину, повествующую о несчастной любви между королевой жуков-рогачей и графом жуков-усачей, создал биолог Владислав Старевич. Он использовал технику покадровой съемки, а героями фильма стали настоящие насекомые из энтомологической коллекции ученого. Такой способ анимации в то время был малоизвестен, поэтому многие зрители и критики всерьез решили, что Старевич добился невероятных высот в дрессировке жуков.

Профессиональный праздник 8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов в России

Также 8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов — профессиональный праздник специалистов, отвечающих за военно-мобилизационную и учетно-призывную работу в регионах нашей страны. Он был учрежден в 2006 году по указу президента РФ. В качестве даты торжества был выбран день подписания Декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» в 1918 году. Этот документ положил начало системе военкоматов в нашей стране.

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Церковный праздник 8 апреля

Собор архангела Гавриила

Православная церковь 8 апреля отмечает Собор архангела Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о рождении Христа. Гавриил — один из верховных ангелов, которые считаются предводителями небесных воинств. Он служит Господу в качестве небесного посланника и вестника тайн Божиих. Не только Богородица получала от него послания. Так, именно Гавриил рассказал пророку Моисею о сотворении мира, а пророку Даниилу — о судьбе еврейского народа. Праведной Анне, матери Девы Марии, он сообщил о скором появлении на свет дочери и ее невероятном будущем, а Иосифу Обручнику, мужу Богородицы, открыл тайну непорочного зачатия.

Народный праздник 8 апреля

Гавриил Благовест

На Руси праздник в честь архангела Гавриила называли Гавриил Благовест. Люди верили, что в этот день небесный посланник спускается с неба и исполняет желания. Поэтому ранним утром наши предки выходили на улицу и молились, прося об исполнении сокровенной мечты. С этого дня девушки переставали заниматься рукоделием. Считалось, что после 8 апреля ничего хорошего связать или вышить не получится. Однако этому обычаю было и вполне рациональное объяснение — к празднику в некоторых регионах начинался земледельческий сезон, а во время полевых работ было не до рукоделия.

Что нельзя делать 8 апреля:

  • проявлять скупость — к бедности;
  • обсуждать финансовые вопросы — к потере достатка;
  • женщинам ходить с распущенными волосами — к неверности мужа;
  • обижать домашних животных — к неудачам.

Кто родился 8 апреля

Анастасия Ермакова (1983) — российская синхронистка, пятикратная олимпийская чемпионка

Никита Михайловский (1964) — советский актер театра и кино

Виктор Зинчук (1958) — российский гитарист-виртуоз, композитор, заслуженный артист России

Елена Степаненко (1953) — советская и российская артистка эстрады, юмористка, телеведущая, актриса

Именины 8 апреля

Мужчины: Василий, Гавриил, Степан

Женщины: Алла, Анна, Лариса, Прасковья

Лунный календарь на 8 апреля

Спутник Земли 8 апреля находится в фазе растущей Луны в созвездии Лев. Астрологи отмечают, что это один из самых удачных дней лунного цикла, в течение которого можно свернуть горы и реализовать всё, что было запланировано ранее. Он особенно благоприятен для решительных действий в области карьеры и бизнеса, однако браться за новые проекты не рекомендуется.

Люди, рожденные 8 апреля, принадлежат к созвездию Овен. Как и другие представители своего знака, именинники этого дня упрямы и трудолюбивы, но в то же время более застенчивы и осторожны. Они обладают богатым воображением и легко справляются со сложными задачами, требующими творческого подхода, оставаясь при этом реалистами. Благодаря трудолюбию и ответственности они становятся хорошими руководителями и наставниками.

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