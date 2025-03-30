Какой сегодня день

В воскресенье, 30 марта отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день карандаша, День рождения психоанализа и мусульманский религиозный праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан. Православные чтят память преподобного Алексия, человека Божия. По народному календарю сегодня — Алексей Теплый. Подробнее о событиях 30 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 30 марта

Международные праздники 30 марта

День рождения психоанализа

В научных и медицинских кругах сегодня празднуют день рождения психоанализа — теории о разделение человеческой психики на сознательное и бессознательное. Именно в этот день в 1896 году мир впервые услышал о психоанализе. Тогда, около 130 лет назад, во французском журнале Revue Neurologique была опубликована статья австрийского невролога и психиатра Зигмунда Фрейда «Наследственность и этиология неврозов». В материале еще малоизвестный ученый сформулировал важные принципы психоанализа. Сейчас эта публикация считается ключевой для всей психиатрии, а психоанализ, именуемый в настоящее время неофрейдизмом или неопсихоанализом, использиспользуется для изучения человеческого поведения, в частности его мотивации.

Международный день карандаша

На эту же дату приходится Международный день карандаша. Впервые этот канцелярский предмет упоминается в документальных источниках 1683 года. Спустя почти полвека в Германии наладили выпуск графитных карандашей. Для этого смешивали графит с серой и клеем и таким образом получали стержень — пишущую основу карандаша. Сегодня простой карандаш является незаменимым инструментом для художников, инженеров, граверов, а также популярным коллекционным объектом. Кроме того, в мире есть еще один похожий праздник — День цветных карандашей, который отмечался ранее, 16 марта.

Религиозные праздники 30 марта

День памяти преподобного Алексия, человека Божия

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Алексия, человека Божия, жившего в Риме в конце IV века. Его родители были благочестивыми христианами, и сам он впоследствии стал христианским подвижником. Желая посвятить свою жизнь служению Богу, святой покинул отчий дом в день своей свадьбы и отправился в Эдессу (ныне территория современной Турции). На протяжении многих лет он жил при храме Пресвятой Богородицы, неустанно молясь и питаясь только водой и хлебом. В награду за свой духовный подвиг святой получил дар чудотворения. Весть о нем быстро распространилась по всей округе. Люди относились к нему с почтением и называли Алексий — человек Божий. Преподобного одинаково почитают как католическая, так и православная церкви.

Ураза-байрам

Мусульмане России и всего мира 30 марта празднуют праздник разговения Ураза-байрам. Это один из важнейших мусульманских праздников в году, который знаменует окончание самого строгого и длительного поста в священный месяц Рамадан. Согласно преданию, отмечать его велел сам пророк Мухаммед в 624 году. Традиционно на Ураза-байрам в мечетях совершается ид намаз — коллективная праздничная молитва. До начала торжества глава каждой семьи должен заплатить закят аль-фитр — налог разговения, который перечисляется в пользу малоимущих в благотворительных целях. Он выплачивается за каждого члена семьи. Также верующие устраивают пышные застолья, отправляют угощения родственникам и друзьям. В некоторых странах и регионах России празднования длятся три дня. В эти дни, как правило, объявляются выходные.

Народный праздник 30 марта

По народному календарю сегодня отмечается Алексей Теплый. Обычно в эту пору начинаются паводки. Поэтому у праздника есть еще несколько названий: «Алексей Водотек» и «Алексей Талые ручьи». В народе прежде говорили: «Алексей из каждого сугроба кувшин льет» или «Каковы ручьи на Алексея, таков и разлив». Одной из традиций этого дня был сбор березовых почек и березового сока. Из них делали целебные бальзамы и мази, которые помогали при простуде, ревматизме и заживляли раны. Важным день считался для пчеловодов, охотников и рыболовов. В праздник доставали улья, готовя их к предстоящему сезону. А рыбаки чинили снасти, ожидая богатый улов. Кроме того, в деревнях по обычаю готовились к посевному сезону. Согласно погодным приметам, если на Алексея появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет теплым. А если в небе не видно скворцов — к ненастной погоде.

Что нельзя делать 30 марта:

• планировать новые дела, иначе можно столкнуться с неожиданными препятствиями;

• отправляться в долгие поездки, так как по пути могут случиться неприятности;

• угощать малознакомых и посторонних людей, чтобы не отдать часть семейного благополучия;

• давать или брать деньги в долг — к финансовым проблемам.

Кто родился 30 марта

Франсиско Гойя (1746) — испанский художник и гравер, автор знаменитой серии офортов «Капричос», придворный художник королей Карла IV и Фердинанда VII

Василий Тропинин (1776) — русский художник-портретист, академик Императорской Академии художеств, автор самого известного портрета Пушкина и картины «Кружевница»

Поль Верлен (1844) — французский поэт, один из основоположников импрессионизма и символизма в литературе

Винсент Ван Гог (1853) — голландский художник-постимпрессионист, чье творчество оказало значительное влияние на живопись XX века

Эрик Клэптон (1945) — британский рок-музыкант, трижды включен в Зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и участника рок-групп Cream и The Yardbirds

Селин Дион (1968) — канадская певица, победительница «Евровидения-1988» и обладательница бриллиантовой награды World Music Award

Ирина Старшенбаум (1992) — российская актриса кино и дубляжа, известная по главным ролям в фильмах «Притяжение» и «Лето»

Именины 30 марта

Мужчины: Александр, Алексей, Виктор, Макар, Парфён, Патрикей.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 30 марта

Спутник Земли 30 марта будет находиться в фазе растущей Луны в знаке Овен. Этот период характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, в результате возрастает вероятность ошибок и опрометчивых действий. Астрологи советуют перенести на другое время дела, требующие точности и продуманности. Также сегодня следует отложить важные переговоры и заключение договоров. На физиологическом уровне в первую лунную фазу организм только накапливает силы. Энергичность дня еще довольно мала во всех сферах жизни. Поэтому данный этап более благоприятен для завершения текущих дел и построения планов на будущее.

Люди, рожденные 30 марта, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня наделены безудержной энергией, напором и своим уникальным взглядом на мир. Они придерживаются только своих убеждений, следуя своим курсом, и редко признают чужое мнение. Их взгляды нередко идут в противовес с общепринятыми, приводя к конфликтам с окружающими. Но препятствия лишь укрепляют их решимость и мотивацию идти вперед. В отношениях с другими людьми представители знака довольно требовательны, поэтому часто выбирают более мягкого и покладистого партнера.