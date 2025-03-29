Какой сегодня день

В субботу, 29 марта отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День ветеранов вьетнамской войны (США) и профессиональный праздник специалистов юридической службы Вооруженных сил России. Православные чтят память мученика Савина Ермопольского (Египетского), пострадавшего за веру в III веке. По народному календарю сегодня — Саввин или Тележный день. Подробнее о событиях 29 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 29 марта

Национальный праздник 29 марта

День ветеранов вьетнамской войны

В Соединенных штатах сегодня отмечают День ветеранов вьетнамской войны. Началась война как гражданская в Южном Вьетнаме в середине 1950-х и продолжалась около двадцати лет, став одним из крупнейших военных конфликтов ХХ века. По разным данным, США потеряли в этой войне от 40 до 60 тыс. человек. Оценки потерь Вьетнама колеблются от 2 до 3 млн человек. Мирное соглашение было подписано в январе 1973 года в Париже. К концу марта того же года США завершили вывод своих войск из страны — 29 марта последний американский солдат покинул Вьетнам. Именно эта дата и легла в основу праздника. Каждый год в этот день проходят памятные мероприятия с возложением цветов к могилам солдат и чествованием ветеранов вьетнамской войны.

Праздник в России 29 марта

День специалиста юридической службы

В России 29 марта свой профессиональный праздник отмечают специалисты юридической службы Вооруженных сил (ВС) страны. Военными юристами называют офицеров, получивших юридическое образование, которые занимают должности в органах военной прокуратуры, военных судах и органах военной юстиции. Праздник в их честь учредили в 2006 году в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Ежегодно в эту дату военным юристам вручают награды, государственные грамоты и внеочередные звания.

Церковный праздник 29 марта

День памяти мученика Савина Ермопольского

Православная церковь 29 марта чтит память мученика Савина Ермопольского, пострадавшего за веру в конце III века в правление императора Диоклетиана. Также он известен как Савин Египетский, так как при жизни правил городом Гермополь в Египте. В то время на всей территории Римской империи происходили гонения на христиан. Будучи глубоко верующим человеком, Савин покинул город, поселившись вместе с другими христианами в небольшом селе. Там он все время посвящал посту и молитвам, помогая нуждающимся. По доносу одного нищего, которому Савин не раз оказывал поддержку, святого и других праведников схватили и доставили на суд, принуждая отказаться от христианской веры и поклониться идолам. Но один из мучеников не подчинился приказу. За это их подвергли пыткам и казнили.

Народный праздник 29 марта

Саввин день

В народном календаре этот день получил название Саввин день. На Руси в эту пору активно готовились к посевному сезону и приводили в порядок телеги. Отсюда второе название праздника — Тележный день. После завершения работ в телегу запрягали лошадь и неспешно проезжали по деревне, прислушиваясь к колесам. Скрип переднего правого колеса обещал богатство, а заднего правого — удачу во всех делах. День также считался благоприятным для покупок. По народным поверьям, приобретенная в этот день вещь прослужит владельцу долгие годы. Согласно погодным приметам, если в Саввин день тепло и солнечно, такой же будет вся весна. Обильные осадки сулят неурожайный год, а туман утром — к дождливому лету.

Что нельзя делать 29 марта:

• давать деньги в долг, чтобы не лишиться своего благосостояния;

• топить печь, так как верили, что это может привести к болезни;

• выкидывать мусор, иначе можно лишиться семейного счастья;

• женщинам заниматься тяжелым трудом, в противном случае им грозят неудачи.

Кто родился 29 марта

Алексей Михайлович Романов (1629) — второй русский царь из династии Романовых, отец Петра I

Александр Довженко (1918) — советский психотерапевт и нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования

Людмила Лядова (1925) — советская пианистка и композитор, народная артистка РСФСР

Станислав Говорухин (1936) — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист России

Вангелис (1943) — греческий музыкант, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки

Владимир Пресняков-младший (1968) — российский певец, лауреат музыкальных премий World Music Awards и «Золотой граммофон»

Именины 29 марта

Мужчины: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 29 марта

Спутник Земли 29 марта будет находиться в фазе новой Луны (новолуние). Этот период характеризуется энергетическим спадом и несет с собой эмоциональную неустойчивость. Также значительно снижается продуктивность мозга. Вследствие этого человек становится вялым, пассивным и медлительным. Как результат, существенно возрастает вероятность ошибок. Поэтому астрологи советуют не начинать в этот день новые дела и предостерегают от финансовых и иных сделок, требующих точного расчета.

Люди, рожденные 29 марта, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня творческие, целеустремленные натуры, обладающие тонким вкусом. В отличие от других представителей созвездия они очень сдержаны и не стремятся к демонстрации своих успехов. Их непритязательность часто помогает им занимать высокие должности. Радость и счастье они находят в семье, а также путешествиях и новых увлечениях.