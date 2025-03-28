Какой сегодня день

В пятницу, 28 марта отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день историка, День образования дежурных частей в системе МВД и День машиниста. Православные чтят память священномученика Александра Сидского, пострадавшего за веру в III веке. По народному календарю сегодня — Александров день, или Лесное ухоженье. Подробнее о событиях 28 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 28 марта

Международный праздник 28 марта

Всемирный день историка

Ежегодно 28 марта отмечается Всемирный день историка. С инициативой об учреждении праздника в 2006 году выступили члены Российского исторического общества с целью подчеркнуть важность изучения прошлого для дальнейшего развития государства. Идею поддержали и в других странах. Традиционно в этот день организуют научные конференции, форумы и дискуссии для обмена опытом и мнениями. Музеи и выставочные центры готовят экспозиции, посвященные тем или иным историческим эпохам. Для детей и школьников организуют увлекательные мероприятия, помогающие укрепить знания по отечественной и мировой истории.

Праздники в России 28 марта

День образования дежурных частей в системе МВД

В России 28 марта празднуют День образования дежурных частей в системе МВД. Именно с дежурной части начинается любое отделение полиции. Сотрудники этого структурного подразделения оперативно обрабатывают поступающие обращения и отдают командам наряды. И хотя дежурные не выслеживают преступников, не участвуют в погонях, от их взвешенных действий зачастую зависят жизнь и здоровье граждан. Впервые функции дежурных были закреплены в период формирования полицейских органов в Российской империи в XVIII веке. В дальнейшем они получили развитие с учреждением милиции 28 марта 1918 года.

День машиниста

На эту же дату приходится новый праздник — День машиниста. Праздничная дата была установлена в 2023 году распоряжением генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова по инициативе делегатов пятого слета машинистов. Она служит еще одним поводом проявить уважение к работникам железной дороги, обеспечивающих перевозку людей и грузов. Свой профессиональный праздник многие представители профессии встречают на рабочем месте. Но все они получают поздравления и благодарность за свой важный труд. А особо отличившихся награждают государственными, ведомственными и корпоративными наградами. Также в России уже много десятилетий празднуют День железнодорожника. Ежегодно его отмечают в первое воскресенье августа.

Церковный праздник 28 марта

День памяти священномученика Александра Сидского

Православная церковь 28 марта вспоминает священномученика Александра Сидского, служившего иереем в Сиде во время правления императора Аврелиана (270–276 годы). В то время в Римской империи начались гонения на христиан. Правитель города Антонин, желая выслужиться, вызвал святого на допрос, потребовав отречься от Христа. Однако Александр оказался верен своим убеждениям. В итоге святого объявили безумцем и подвергли пыткам. Даже перенеся все испытания, он не отказался от веры. Тогда Антонин приказал обезглавить праведника. Но как только казнь завершилась, у градоправителя начался припадок, и он умер, не сойдя с судейского места. Тело мученика похоронил один из его сподвижников. Позднее церковь причислила Александра к лику святых. Верующие молятся ему об укреплении веры, даровании силы духа и исцелении от болезней.

Народный праздник 28 марта

Александров день

По народному календарю сегодня празднуют Александров день. На Руси в эту дату было принято почитать лес, который снабжал крестьян грибами, ягодами, дичью и целебными травами, а также выказывать знаки уважения населяющим лес духам. Поэтому еще одно название праздника Лесное ухоженье. Охотники и знахари, которые в этот день отправлялись в лес, низко кланялись деревьям и извинялись за свое вторжение. Также в народе верили, что молодые ростки целебных растений хранят в себе самую большую силу. Поэтому их собирали, чтобы затем изготовить разные снадобья и обереги. По приметам дня определяли погоду. Если на закате солнце яркое — впереди дождливые дни. Если вовсю чирикают воробьи — дни ждут ясные и погожие.

Что нельзя делать 28 марта:

• шуметь в лесу и ломать деревья, чтобы избежать кары лесных духов;

• надевать темные вещи, дабы не привлечь несчастья в свою жизнь;

• давать и брать деньги в долг, иначе ждут финансовые трудности;

• отказывать кому-либо в помощи, так как можно самому оказаться в той же ситуации.

Кто родился 28 марта

Екатерина Дашкова (1783) — русская княгиня, председатель Российской академии наук

Клаудиус Рич (1878) — английский дипломат, начавший раскопки Вавилона

Максим Горький (1868) — советский писатель, общественный деятель и публицист

Марина Раскова (1912) — советская летчица-штурман, одна из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза

Иннокентий Смоктуновский (1925) — советский актер театра и кино, народный артист СССР

Екатерина Жемчужная (1944) — российская актриса и певица, артистка цыганского театра «Ромэн», народная артистка России

Леди Гага (1986) — американская певица, обладательница шести премий «Грэмми», входит в топ 100 величайших женщин в музыке

Именины 28 марта

Мужчины: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 28 марта

Спутник Земли 28 марта будет находиться в последней фазе убывающей Луны, которая завершится новолунием. По утверждению астрологов, это довольно неблагоприятный день, когда снижается общий тонус организма и проявляются хронические заболевания. Сегодня велика вероятность депрессивного состояния, травм, а также соблазнов и обманов. День лучше провести в решении только самых насущных вопросов, уделяя повышенное внимание физическому и эмоциональному здоровью. Кроме того, рекомендуется сторониться конфликтов, как на работе, так и в личных отношениях.

Люди, рожденные 28 марта, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня яркие, разносторонние и увлеченные люди, не признающие рутину и однообразие. Они склонны часто менять сферу деятельности, постоянно включаясь в новые проекты. Их новаторский ум и лидерские качества нередко приводят их в науку, искусство, исследовательскую или общественную деятельность. В личных отношениях Овны не терпят соперничества, поэтому, выбирают более спокойного и уравновешенного партнера.