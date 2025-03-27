Какой сегодня день

В четверг, 27 марта, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день театра, Международный день нефролога и День войск национальной гвардии России. Православные чтят память святого Венедикта Нурсийского, основателя западнохристианского монашества. По народному календарю сегодня — Венедиктов день (Скотник). Подробнее о событиях 27 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 26 марта

Международные праздники 27 марта

Всемирный день театра

Ежегодно в конце первого месяца весны отмечается Всемирный день театра. Праздник посвящен одному из древнейших видов искусства, которое возникло в Греции в VI веке до нашей эры. Сама же знаменательная дата появился в 1961 году по инициативе Международного института театра. Традиционно в этот день поздравляют актеров и других работников театра. В ряде стран к дате приурочены церемонии награждения артистов, а также всевозможные фестивали, мастер-классы, выставки и лекции о театре. Большую программу организуют и учреждения культуры. Зрителям по всему миру предлагают широкий выбор спектаклей различных жанров: от классических постановок до современных.

Международный день нефролога

На эту же дату приходится Международный день нефролога — праздник специалистов, занимающихся диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний почек. Это событие отмечается медицинским сообществом на протяжении многих лет. Его основная цель заключается в повышении престижа профессии и привлечении внимания к болезням почек — жизненно важного органа, от функционирования которого напрямую зависят здоровье и жизнь человека. Примечательно, что День нефролога справляют почти сразу после Всемирного дня почки, который ежегодно проходит во второй четверг марта.

Праздник в России 27 марта

День войск национальной гвардии

В России 27 марта профессиональный праздник отмечают военнослужащие, ветераны и гражданский персонал войск национальной гвардии (Росгвардии). Выбор даты не случаен. На протяжении почти двадцати лет в этот день праздновали День внутренних войск МВД. В апреле 2016 года данные войска были преобразованы в Войска национальной гвардии Российской Федерации. В итоге был переименован и праздник. Торжество было установлено указом президента в 2017 году в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии, основной задачей которых является поддержание внутреннего порядка в стране

Церковный праздник 27 марта

День памяти святого Венедикта Нурсийского

Православная церковь 27 марта чтит память святого Венедикта Нурсийского, основателя первого в Европе монастырского ордена. Преподобный родился в VI веке в знатной римской семье в городе Нурсия (Италия). В юности он удалился в горы, где прожил около трех лет. В дальнейшем он организовал 12 самостоятельных общин и монастырь на горе Кассино, который вскоре стал центром духовной жизни региона. Однако его главным достижением считается создание устава, который послужил фундаментом всего западного монашества. Скончался Венедикт в 547 году в основанном им монастыре. В 1964 году папа Павел VI провозгласил его духовным покровителем Европы.

Народный праздник 27 марта

Венедиктов день

В народном календаре сегодняшний день известен как Венедиктов день. На Руси его посвящали подготовке полей к посеву и заботе о домашних животных, которые в этот период начинали менять шерсть. Поэтому еще одно название праздника — Скотник. В народе верили, что хороший уход за животными напрямую влияет на благополучие семьи. В деревнях с самого утра выводили скотину во двор, чистили, расчесывали и заговаривали от дурного глаза. Для защиты использовались специальные обереги. Например, свиньям на шею надевали ленты, а в конюшнях вешали подковы. По приметам дня судили о погоде и будущем урожае. Туман предвещал дождливое лето, а осадки, выпавшие на Венедикта, — засушливый сезон.

Что нельзя делать 27 марта:

• обижать домашних животных;

• подолгу смотреть на свое отражение в зеркало;

• пользоваться острыми предметами и затачивать ножи;

• посещать дома людей, с которыми напряженные отношения.

Кто родился 27 марта

Никита Джигурда (1961) — российский актер, шоумен и исполнитель песен, народный артист Чеченской республики

Квентин Тарантино (1963) — американский кинорежиссер, обладатель двух «Оскаров» за фильмы «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный»

Алика Смехова (1968) — российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России

Мэрайя Кэри (1969) — американская соул-певица, пятикратная номинантка на премию «Грэмми», из которых выиграла две

Ферги (1975) — американская певица, участница коллективов Wild Orchid и Black Eyed Peas, лауреат премии «Грэмми»

Полина Гагарина (1987) — российская певица, победительница телепроекта «Фабрика звезд-2», обладательница второго места на «Евровидении» в 2015 году

Холли Бэйли (2000) — американская певица и актриса, пять раз номинировалась на «Грэмми»

Именины 27 марта

Мужчины: Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 27 марта

Спутник Земли 27 марта будет находиться в фазе убывающей Луны в знаке Рыбы. Это последняя фаза лунного месяца, которая завершается новолунием. Для данного периода свойственны неторопливость, пассивность и некая вялость.Силы и энергия стремительно идут на убыль. Поэтому астрологи рекомендуют не начинать новые дела, а сосредоточиться на завершении старых. Свежие мысли и идеи также следует отодвинуть на начало следующего лунного месяца.

Люди, рожденные 27 марта, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня одаренные, неординарные и харизматичные личности, обладающие яркой индивидуальностью. Это воины с душой поэта, которые могут быть романтичными, ранимыми но способными проявить всю свою силу, если того потребуют обстоятельства. Кроме того, это смелые и решительные люди. Благодаря этим качествам они всегда достигают успеха, чем бы ни занимались.