Какой сегодня день

В среду, 26 марта, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день одиночества и День рождения Заратустры. У мусульман наступает Ночь могущества и предопределения (Ляйлятуль-кадр). А православные вспоминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского. По народному календарю сегодня — Никифоров день. Подробнее о событиях 26 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 26 марта

Международный праздник 26 марта

Международный день одиночества

В мире сегодня празднуют Международный день одиночества. Этот день призван напомнить о важности социальных связей между людьми и проблеме одиночества, которая препятствует созданию более здорового и счастливого общества. Таким образом праздник служит прекрасным поводом для обсуждения вопросов, связанных с одиночеством, и поддержки тех, кто чувствует себя одиноким. Самый лучший способ отметить торжество — проявить заботу и внимание к одиноким людям. Также День одиночества — это время самопознания и перезагрузки, когда стоит задуматься о своих желаниях, поступках, планах или просто посвятить время уединенному отдыху.

Религиозные праздники 26 марта

День памяти святителя Никифора, патриарха Константинопольского

Православные сегодня вспоминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского, жившего в VIII-IX веках и пострадавшего во времена иконоборчества. Первым же в семье от иконоборцев пострадал его отец Феодор, который был одним из придворных секретарей византийского императора Константина V. Отца арестовали, когда Никифор был еще ребенком. От него юноша унаследовал твердые убеждения и непреклонность. Впоследствии Никифор сам стал ревностным защитником икон. После воцарения на престоле императора иконоборца Льва Армянина святителя сослали в монастырь на берегу Босфора, где он и скончался. Когда мощи патриарха были обретены, они оказались нетленными. В 847 их перенесли под своды Святой Софии, где от них происходили множественные чудеса.

Ночь могущества и предопределения

Мусульмане всего мира празднуют Ночь могущества и предопределения — Ляйлятуль-кадр. Эта особая ночь в году, в которую, согласно преданию, пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана. Величие этой ночи еще и в том, что, как считается, именно в это время на землю спускаются ангелы, а сила молитвы увеличивается многократно. Недаром мусульмане говорят, что Ночь аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. Ежегодно священная ночь приходится на последнюю декаду месяца Рамадан. В этот период верующим предписано соблюдать строгий пост и усердно молиться, не забывая про пропущенные намазы.

День рождения Заратустры

Зороастрийцы всего мира 26 марта отмечают день рождения Заратустры — пророка и основателя древнейшей религии, которая существовала на территории современного Ирана и ряда других государств еще до распространения Ислама. Религия сложилась более трех тысячелетий назад в Персии и имеет свое священное писание - Авесту. В основе учения - свободный нравственный выбор человека, который сам должен выбрать между добром и злом. Сегодня зороастризм является официально признанной религией в Индии, Иране, Азербайджане, Узбекистане, США. По разным оценкам, общая численность зороастрийцев в мире составляет от 125 до 300 тыс. человек.

Народный праздник 26 марта

Никифоров день

По народному календарю сегодня отмечается Никифоров день. На Руси праздник был тесно связан с водой. Считалось, что в этот день она приобретает особые свойства. Поэтому на Никифора ходили на рыбалку в надежде на хороший улов и парились в бане, чтобы очистить душу и тело от разной скверны. Хозяйки хорошенько убирались в доме: мыли полы и протирали пыль. По поверьям, чем чище дом — тем удачнее и благополучнее сложится год. Также было принято обращать внимание на погодные приметы. Какая погода установится, определяли по птицам. Согласно наблюдениям, если в небе виднеются гуси, стоит ждать богатого урожая. Прилет жаворонков сулит потепление, а если прилетели зяблики — вскоре похолодает.

Что нельзя делать 26 марта:

• ломать ветки, обдирать кору или выкорчевывать деревья;

• пользоваться ножами, иглами и другими острыми предметами;

• рассказывать о своих снах, особенно если приснилось что-то плохое;

• посещать кладбища и другие ритуальные места.

Кто родился 26 марта

Рафаэль Санти (1483) — итальянский живописец эпохи Возрождения

Арман Пежо (1849) — французский промышленник, основатель автоконцерна Peugeot

Дайана Росс (1944) — американская певица и актриса

Владимир Пресняков-старший (1946) — российский певец и композитор, участник ВИА «Самоцветы»

Стивен Тайлер (1948) — американский музыкант, лидер рок-группы Aerosmith

Алексей Булдаков (1951) — российский актер театра и кино, народный артист России

Кира Найтли (1985) — британская актриса, дважды номинантка на премию «Оскар»

Именины 26 марта

Мужчины: Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Савин, Терентий.

Женщины: Кристина.

Лунный календарь на 26 марта

Спутник Земли 26 марта будет находиться в фазе убывающей Луны. По утверждению астрологов, это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности, самообразования и получения новых знаний. Но стоит учесть, что в четвертую лунную фазу энергия и силы идут на убыль. Поэтому лучше всего потратить время на решение старых неразрешенных проблем. Также сегодня появляется хорошая возможность взглянуть на всё совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида.

Люди, рожденные 26 марта, принадлежат к знаку Овен. Именинники этого дня обладают мягким и миролюбивым характером. Это глубокие философские натуры, наделенные хорошей интуицией и тонким умом. Внешне они могут казаться неторопливыми и нерешительными, однако такое впечатление обманчиво. Как и все Овны, они упорны и склонны всё делать по-своему. А предприимчивости и амбициозности им не занимать. Но крайне важно реализовать свои способности, чтобы не испытывать чувство неудовлетворенности. Иначе это чревато разными пагубными последствиями.